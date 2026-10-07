«Кремль может использовать Лукашенко против стран Балтии» 4 7.10.2026, 11:00

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Виктор Ягун

Генерал СБУ призвал Запад отвечать на гибридные атаки Кремля и Минска.

Разведки ряда стран предупреждают: Россия может усилить гибридные атаки против НАТО и попытаться проверить Альянс на прочность. На этом фоне Bloomberg сообщил, что НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы над РФ в случае вторжения, делая ставку на дроны и искусственный интеллект.

Какие элементы гибридной войны Россия может задействовать против стран НАТО в ближайшее время? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Я бы не ждал одного большого и очевидного шага. Смысл российской гибридной стратегии как раз в другом: создать серию относительно небольших кризисов. Каждый из них отдельно вроде бы не выглядит достаточным поводом для жесткого ответа НАТО, но вместе они должны подорвать ощущение безопасности и единства Альянса. В первую очередь это диверсии против критической инфраструктуры: энергетики, транспорта, железнодорожных узлов, портов, подводных кабелей, предприятий оборонной промышленности.

Второе направление — кибератаки и радиоэлектронная борьба: вмешательство в работу GPS и связи, попытки нарушить работу государственных систем, банков, энергосетей.

Третий элемент — беспилотники. Это очень удобный инструмент для проверки реакции НАТО. Дрон может залететь в воздушное пространство, приблизиться к аэропорту или военному объекту, и сразу возникает вопрос: это ошибка, провокация, разведка или начало более серьезной операции? Именно такая неопределенность выгодна Москве. НАТО уже признает, что количество подобных инцидентов на восточном фланге растет. Еще одно опасное направление — операции через посредников: завербованные исполнители, поджоги, диверсии, атаки на отдельных людей или объекты.

Параллельно будет идти информационная кампания: разжигание внутренних конфликтов, поддержка крайних политических сил, дискредитация помощи Украине, попытки убедить общество, что противостояние с Россией «слишком дорогое». Не стоит исключать и ограниченные военные провокации, особенно в Балтийском регионе. Их задача может быть не в захвате территории, а в том, чтобы понять, где находится реальная красная линия НАТО и готовы ли все союзники одинаково быстро реагировать.

Для Беларуси здесь есть отдельная опасность. Кремль может использовать территорию, воздушное пространство, военную и разведывательную инфраструктуру Беларуси для давления на Польшу, Литву и Латвию. В таком случае режим Лукашенко фактически делает Беларусь частью российской военной инфраструктуры, а значит — увеличивает риски уже для самой Беларуси. Размещение российского военного потенциала в Беларуси НАТО прямо учитывает в своих оценках угроз.

— Что должны сделать страны Альянса, чтобы нейтрализовать эти угрозы Кремля?

— Главное — лишить Москву уверенности, что гибридная атака позволяет действовать безнаказанно.

Для этого мало иметь танки и самолеты. Нужна устойчивость самого государства: защищенные электросети и связь, резервные системы управления, защита портов и железных дорог, кибербезопасность, гражданская оборона, возможность быстро восстановить работу критической инфраструктуры. В НАТО это уже рассматривается как часть коллективной обороны по статье 3 Североатлантического договора.

Второй момент — разведка. Информация должна передаваться между странами не через недели, а фактически в режиме реального времени. Если один и тот же российский механизм используется сегодня в Польше, завтра в Литве, послезавтра в Германии, это нужно видеть как одну операцию, а не как три отдельные уголовные дела. НАТО уже усиливает такой обмен разведданными.

Третье — противодроновая оборона. Европа не может сбивать дешевый беспилотник ракетой, которая стоит в десятки или сотни раз дороже. Нужна многоуровневая система: радиоэлектронная борьба, дешевые дроны-перехватчики, автоматизированные системы обнаружения, артиллерийские и ракетные средства. Именно опыт войны в Украине должен стать для НАТО одним из главных источников знаний.

И еще один важный момент: ответ не обязательно должен быть симметричным. Если Россия проводит диверсию, это не значит, что НАТО должно отвечать диверсией. Это могут быть задержания агентуры, закрытие разведывательных сетей, кибероперации, санкции, замораживание финансовых каналов, усиление военного присутствия. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже отмечал, что у Альянса есть варианты ответа, и они не всегда будут публичными, симметричными или зеркальными.

— НАТО делает ставку на дроны и быструю победу в случае вторжения РФ. Может ли Альянс действовать на опережение — еще на этапе подготовки атаки или провокации?

— Может и, на мой взгляд, должен. Но нужно правильно понимать слово «опережение».

Опережение — это не обязательно нанести первый удар. Гораздо важнее увидеть подготовку операции раньше противника и лишить его эффекта внезапности: перебросить силы, усилить ПВО, поднять авиацию, закрыть уязвимые объекты, выявить агентурную сеть, взять под контроль киберинфраструктуру, предупредить союзников и публично показать Москве: ваш план нам известен. Это особенно важно в гибридной войне. Если ждать момента, когда все станет полностью очевидно, можно уже потерять инициативу.

Но есть принципиальная граница между превентивным сдерживанием и превентивной войной. НАТО остается оборонительным союзом. Одна только подозрительная активность России не дает автоматического основания наносить удары по ее территории.

Другое дело, если есть прямая и очевидная угроза нападения или агрессия уже началась. Тогда военная логика требует не только сбивать ракеты и дроны, но и лишать противника возможности продолжать нападение.

По данным Bloomberg, новая концепция верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, так называемая «Теория победы», как раз строится на сочетании традиционных сил с дешевыми беспилотниками, системами с минимальным экипажем и целеуказанием с использованием искусственного интеллекта. После остановки вторжения НАТО должно получить свободу маневра и поразить систему командования и управления противника, чтобы не позволить войне превратиться в долгую кампанию на истощение. При этом в документе подчеркивается оборонительный характер Альянса.

Но я бы осторожно относился к самому выражению «быстрая победа». Дроны и искусственный интеллект — это инструменты, а не чудо-оружие. Война в Украине показала, что решают не только технологии, но и количество боеприпасов, устойчивость логистики, радиоэлектронная борьба, ПВО, подготовка людей и, главное, скорость политического принятия решений. Поэтому настоящая формула сдерживания должна выглядеть так: Россия должна заранее знать, что не сможет создать «маленький кризис», расколоть союзников и поставить НАТО перед фактом. Любая агрессия должна означать для Москвы не долгий торг о том, как на нее реагировать, а быстрый и предсказуемый коллективный ответ. Именно это и есть главное условие, при котором войну можно не только выиграть, но и не допустить.

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