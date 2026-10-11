Зеленский назвал условие для проведения выборов в Украине 19 11.10.2026, 17:14

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Фото: Getty Images

Президент Украины резко ответил Трампу и Маску.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает ABC News.

«Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте Путину: дайте нам 2 месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа - именно украинского народа», - сказал Зеленский.

Заявление главы государства по этому поводу последовало после того, как президент США Дональд Трамп публично призвал украинский народ избрать нового лидера.

На фоне последних событий Зеленский напомнил Трампу, что проводить выборы во время войны очень сложно, однако это будет возможно, если Путин выполнит его требование.

Также президент отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска о том, что он, мол, «зашел слишком далеко» и должен уйти с должности.

«Эти люди (Трамп и Маск, - ред.) не могут найти ключ к тому, чтобы остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о ценах и связывать это с Украиной. Когда все в мире понимают, что из-за войны на Ближнем Востоке цены растут. Они растут. Они растут из-за войны на Ближнем Востоке, из-за блокировки Ормузского пролива, по этим причинам. Все это понимают», - подчеркнул Зеленский.

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