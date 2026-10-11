Под Минском продают необычный трехуровневый дом по цене однушки

Под Минском продают необычный трехуровневый дом по цене однушки3
- 11.10.2026, 16:38
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У новых хозяев будут пруд для рыбалки и баня.
Три полноценных уровня, три жилые комнаты на первом этаже, спальни на втором и огромная светлая мансарда — места здесь точно хватит для большой семьи. Такой кирпичный домик находится в 82 километрах от МКАД по Пуховичскому направлению. Сюда уже заведены центральный водопровод и электричество, а на участке есть приятные бонусы, которые достанутся новым хозяевам, пишет Domovita.
Деревня Мельница находится в 82 километрах от Минска. Здесь выставили на продажу добротный двухэтажный дом из кирпича с высокой мансардой под шиферной крышей. Общая площадь жилья составляет 134,2 квадратных метра, а к самой постройке прилагается внушительный участок на 19,3 сотки.
Планировка получилась очень функциональной. Почти весь первый этаж занимают гостиная, кухня, полноценный санузел и три изолированные комнаты. Выше обустроены тихие спальни, где можно обустроить место под уединенный рабочий кабинет.
Самый верхний уровень — просторная и светлая мансарда. Из нее получится отличная игровая, мастерская или лаунж-зона для гостей. Также прямо в доме есть душ и туалет.
Кроме того, в дом заведены центральный водопровод, электричество и местная канализация. Газовой трубы на участке пока нет. Нюансы с отоплением в объявлении не раскрываются, так что этот момент придется выяснять уже во время личного визита. На самой территории построена баня, а сразу за забором обустроена сажелка — небольшой аккуратный пруд, где можно посидеть с удочкой. Чуть дальше протекает река.
Земля вокруг дома ухожена: есть свободное пространство для большой беседки, молодого сада или аккуратных грядок.
Цена дома составляет 179 500 рублей или примерно $58 589 по актуальному курсу.