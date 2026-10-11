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Илон Маск поддержал заявление Трампа по Украине

  • 11.10.2026, 11:13
  • 8,604
Илон Маск поддержал заявление Трампа по Украине
Илон Маск

Миллиардер высказался в Х.

Американский миллиардер Илон Маск поддержал заявления президента США Дональда Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы «мог прекратить эту войну много-много раз, но предпочитает этого не делать» и что Украине якобы нужен новый лидер, сообщает «Украинская правда».

Маск прокомментировал в Х видео аккаунта Rapid Response 47, на котором Трамп говорит о том, что якобы украинские удары по российским НПЗ создают проблемы с топливом для всего мира.

«Зеленский зашел слишком далеко», – написал Маск.

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