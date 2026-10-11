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Соловьев запаниковал после ударов по «Яндексу»

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  • 11.10.2026, 16:59
  • 8,476
Соловьев запаниковал после ударов по «Яндексу»

Пропагандист сорвался из-за провалов российской ПВО.

Пропагандист Владимир Соловьев на 5-м году войны продолжает задаваться вопросом, кто виноват в провале российской ПВО. После ударов Украины по дата-центрам IT-гиганта «Яндекс» он снова требует разобраться в этом вопросе. Пламенную речь пропагандист озвучил в эфире своей программы «Соловьев live», передает Dialog.UA.

Соловьев даже не исключил того, что может быть репрессирован за слишком резкое высказывание.

«Ну если мы бьем по их дата-центрам, есть сомнения, что будут бить по нашим? Вот сегодня они долбанули… Мы видим, как летит издалека и на протяжении долгого времени. Кто-нибудь ответит за пролеты? Когда сказал Верховный навести порядок в этом вопросе? (…) Кто отвечает? Если пролетело на протяжении сотен километров, если системы ПВО есть, если радары есть, системы наблюдения есть, то почему не сбито? (…)

Я когда читаю, что долетело до Урала, у меня возникает вопрос: а как это вообще возможно? (…) Как это возможно, что около берегов Сочи был атакован перевозящий нашу нефть гигантский корабль, который так ярко и долго горел. Нельзя было поднять вертолеты, чтобы отслеживать акваторию? (…) А нельзя катера сопровождения? (…) Эти вопросы будет кто-то задавать, или все скажут: «Я в домике»? Есть простой вариант - давайте меня закроем, чтобы не «раскачивал лодку». Можно и так. От этого, правда, лодка как шла своим курсом, так и будет идти», - заявил Соловьев.

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