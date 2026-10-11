«Минсктранс» похвастался новыми автобусами и получил волну жалоб 4 11.10.2026, 16:25

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Фото Telegram-канал @BKM_HOLDING

Минчане напомнили о давке, долгих пересадках и проблемах с оплатой.

В официальном Threads «Минсктранса» появилась хорошая новость: автопарк города пополнили новые автобусы и троллейбусы-гиганты. В комментариях под постом не все высказались с воодушевлением. Некоторые стали описывать проблемы, которые по-прежнему волнуют их в работе перевозчика, пишет «Зеркало».

В субботу, 10 октября, Threads «Минсктранса» эмоционально сообщил, что городской транспорт «выходит на совершенно новый уровень комфорта». Автопарк пополнил 33-й троллейбус модели 43300D от «БКМ Холдинга» — беларусского производителя общественного электротранспорта. Их особенность — большая вместимость. В салоне 41 сидячее место, а ехать в нем одновременно может до 130 пассажиров, пишет Telegram-канал производителя.

— Эти стильные и просторные красавцы с увеличенным автономным ходом готовы сделать поездки еще приятнее и быстрее. И это еще не все! — интригует Threads перевозчика. — Автобусные парки тоже получили мощное и долгожданное пополнение.

Фото Telegram-канал @BKM_HOLDING

В посте сказано, что скоро на улицы города выедет семь сочлененных автобусов-«гармошек» МАЗ 216. Отправятся в рейсы и 28 новых низкопольных автобусов МАЗ 303, в которых будет тепло зимой и прохладно летом.

— А самое классное, что на этом сюрпризы не заканчиваются: продолжаются поставки еще одной крутой новинки — современных троллейбусов МАЗ 303T, — воодушевляет горожан Threads «Минсктранса». — Совсем скоро новые машины на улицах любимого Минска!

За день пост просмотрели более 36 тысяч раз. Немало пользователей уловили приподнятое настроение эсэмэмщиков «Минсктранса». Но были и те, кто, пользуясь случаем, решил рассказать о том, что его не устраивает в работе общественного транспорта столицы. Приводим некоторые из их комментариев:

«Когда стоимость проезда будет по времени, а не маршрутам? Город большой, постоянно нужно комбинировать транспорт, часто по одной-две остановки всего…».

«Прекрасно, что есть новые машины. Было бы еще прекраснее, [если бы вы] прислушивались к замечаниям и просьбам пассажиров про маршруты, время, закольцовывание маршрутов <…>».

«Это, конечно, замечательно, а когда транспорт работать нормально будет? Чтобы не ждать пересадки по 20 минут. Представляете, насколько комфортнее было бы, если бы не стоять на остановке лишних 20−30 минут <…>. Всем не угодишь и для каждого прямой маршрут, откуда и куда надо, не сделаешь, потому без пересадок не обойтись. Это понятно, но они должны быть короткими. Особенно в летний зной, в дождь или зимний мороз. Я бы куда больше обрадовался тому, что ждать недолго».

«Когда уже оплата картой во всем транспорте?»

«Не забывайте обновлять трамваи».

«Вы лучше на маршрут № 16 утром автобус больше пустите или сделайте их утром через каждые пять минут. Невозможно ехать в битком набитом транспорте, а еще не зима даже. Люди на завод спешат, на работу. До [остановки] „Котовского“ все как кильки в банке, а запахи в таком помещении вообще „сказка“».

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