Bloomberg: Один из богатейших россиян назвал главную проблему экономики РФ 26 11.10.2026, 16:31

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Владимир Потанин

Кремль не оправдал ожидания российских бизнес элит.

Один из богатейших людей России и глава горнодобывающей компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что главная проблема для бизнеса в России — это недостаток инвестиций, сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы пока не можем сказать, что прошли самую низкую точку», — сказал Потанин.

Власти прилагают пытаются сбалансировать бюджет. Это может создать условия для снижения ключевой ставки и других мер поддержки экономики. Однако рост налогов способен свести эти усилия на нет.

Министерство экономического развития России прогнозирует рост ВВП всего на 0,6% в этом году. При этом бюджетный дефицит увеличивается, поскольку Москва направляет все больше средств на войну против Украины и вынуждена искать дополнительные доходы за счет бизнеса.

Для горнодобывающих компаний власти предусмотрели налог на сверхприбыль в размере до 30% за 2027–2029 годы. «Норникель» входит в число компаний, которые пострадают от этой меры сильнее других.

Потанин согласился, что бизнесу придется платить больше налогов, но заявил, что дополнительные сборы должны взиматься только с прибыли. Непредсказуемость налоговой политики мешает компаниям планировать инвестиции и может оказаться более серьезным препятствием, чем высокие ставки или нехватка капитала.

Миллиардер также напомнил, что два года назад бизнес поддержал налоговые реформы, рассчитывая на стабильность правил до 2030 года. Однако эти ожидания не оправдались.

Потанин занимает третье место среди богатейших россиян по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $22 млрд.

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