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Люди в масках проникли из Беларуси в Латвию и украли камеры видеонаблюдения на границе

  • 7.10.2026, 3:02
Люди в масках проникли из Беларуси в Латвию и украли камеры видеонаблюдения на границе

Латвийскую границу пытались прорвать 20 человек.

Латвийские военные пресекли попытку 20 мигрантов незаконно пересечь границу с Беларусью, при этом сопровождавшие группу лица угрожали им оружием. Об этом сообщил в X министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

По его словам, в этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, в отличие от многих предыдущих.

Сопровождающие находились на белорусской стороне границы. Они были вооружены, угрожали военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии и активно подгоняли группу мигрантов в сторону Латвии, пишет Домбрава.

Через несколько часов после этого инцидента люди в масках проникли на территорию Латвии. Они повредили распределительный шкаф и украли камеры, а затем вернулись в Беларусь еще до того, как на место успели прибыть пограничники.

Домбрава предупредил, что такие случаи могут иметь более серьезные последствия для самой Беларуси.

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