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ЕС выделяет Украине еще 3 миллиарда евро военной помощи

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  • 11.10.2026, 22:29
ЕС выделяет Украине еще 3 миллиарда евро военной помощи

Средства поступят уже на следующей неделе.

На следующей неделе Украина получит от Европейского союза еще около 3 миллиардов евро военной поддержки.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам президента, сегодня он провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В центре внимания были все возможные решения, которые помогут усилить Украину.

«Поблагодарил Урсулу за недавний транш в размере 1,24 миллиарда евро на оборону, который уже поступил в Украину. Благодарен за подтверждение, что еще около 3 миллиардов евро военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые нас усилят», - написал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что рассказал главе ЕК о новых вражеских ударах. Так, 11 октября РФ атаковала дроном электростанцию в Киеве, в результате чего во многих районах столицы произошло отключение электроэнергии.

«Позже были удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже ПОСЛЕ заявления президента Соединенных Штатов об энергетическом прекращении огня. В таких условиях надежная поддержка наших партнеров - это реальная защита жизни и гарантия того, что россияне не смогут сломать Украину», - подчеркнул глава государства

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