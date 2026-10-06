650 дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона

650 дронов атаковали Москву: горит крупнейшая нефтебаза региона3
- 6.10.2026, 8:23
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Вспыхнула производственно-диспетчерская станция «Володарская».
В ночь на 6 октября Московская область подверглась самой массированной за последнее время атаке беспилотников - в сторону региона двигались не менее 650 дронов, более сотни из них летели на столицу РФ. В результате налета вспыхнула крупнейшая нефтебаза Московского региона - линейная производственно-диспетчерская станция «Володарская», сообщает Astra.
Официальная версия российских властей сводится исключительно к работе противовоздушной обороны, без упоминаний об инфраструктурных объектах, пожарах или пострадавших.
«В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», - заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, в городе зафиксировали лишь «падение обломков», а разрушений или других последствий якобы не произошло.
Горит топливный узел, который питает аэропорты Москвы
OSINT-каналы еще на рассвете зафиксировали масштабное возгорание в селе Константиново Раменского городского округа. Аналитик Astra локализовал видео канала Supernova+ и установил, что источник огня находится на территории упомянутого нефтяного объекта.
«Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Володарская» (крупнейшая нефтебаза и диспетчерский пункт магистральных нефтепродуктов в Московском регионе РФ, вблизи поселка Володарского, села Константиново)», - пишут аналитики.
По состоянию на 05:30 огонь потушить не удалось, передает Exilevova+. Очевидцы рассказывают, что горят как минимум два резервуара, тогда как официальных данных об ударе по этому объекту на момент публикации не было.
Что известно о ЛПДС «Володарская»
Значение станции выходит далеко за пределы одного района. Она входит в состав ОАО «АК «Транснефтепродукт» и позволяет раздельно хранить и прокачивать по трубопроводам автобензины, авиационное и дизельное топливо, а годовой товарооборот достигает 3 млн тонн нефтепродуктов.
Сырье поступает сюда с Московского и Рязанского НПЗ, а разветвленная сеть продуктопроводов соединяет станцию напрямую с Внуково, Домодедово и Шереметьево.
Ранее об атаках на ЛДПС «Володарскую» не сообщалось.
ПВО попала по многоэтажке под Кремлем
Параллельно с официальными отчетами об «успешной» работе средств поражения в сети появились свидетельства обратного эффекта. По данным мониторинговых каналов, в подмосковных Котельниках российская противовоздушная оборона фактически отработала по жилому многоэтажному дому - дрон направили в здание с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
О количестве пострадавших в Котельниках российская сторона не отчитывалась, как и о причинах пожара в Константиново.