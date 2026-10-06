Дроны массированно атакуют Москву по разным направлениям

Дроны массированно атакуют Москву по разным направлениям5
- 6.10.2026, 7:37
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Под удар попал Московский НПЗ в Капотне.
В ночь на 6 октября в Москве и Московской области России прогремела серия взрывов. Регион потрясла масштабная атака беспилотников, которая парализовала работу аэропортов, пишет «Фокус».
Ударные дроны залетают в Московскую область одновременно с нескольких разных направлений. Большое количество БПЛА летит в сторону российской столицы, в окрестностях которой активно работает противовоздушная оборона. Об атаке сообщили OSINT-каналы со ссылкой на данные очевидцев.
«Московская область подвергается массированной атаке БПЛА. Ударные дроны проникают в регион одновременно с разных направлений», — пишут аналитики.
Очевидцы также сообщили о большом количестве взрывов в разных уголках Московской области. Из-за угроз в небе активно работает российская ПВО, утверждают в сети.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил около 02:30 о якобы сбитых как минимум 13 дронах, которые двигались в сторону российской столицы. Через несколько минут он написал в своем канале о сбивании еще 15 дронов в окрестностях Москвы.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин, не приведя других подробностей об атаке.
По состоянию на 03:30 количество дронов, летевших в сторону Москвы, составляло 57.
«Росавиация» на фоне масштабной атаки сообщила о временном приостановлении работы сразу трех крупных московских аэропортов — «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Аэропорты временно не отправляют и не принимают самолеты.
Под ударом мог оказаться Московский НПЗ
Около 03:00 появились сведения о том, какой именно объект стал целью ночной атаки на Московскую область. По данным мониторинговых каналов, которые требуют подтверждения, это Московский НПЗ, расположенный в Капотне.
«Силы обороны нанесли удар по Московскому НПЗ в Капотне», — пишут аналитики.
Стоит отметить, что Московский НПЗ в Капотне — это дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпромнефть — Московский НПЗ». Мощности завода составляют около 11–11,6 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивает около 40 % рынка топлива Москвы и до 70 % потребностей Московской области в бензине и авиатопливе.