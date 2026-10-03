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В Московской области прогремели взрывы

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  • 3.10.2026, 16:00
  • 13,700
В Московской области прогремели взрывы
Иллюстрационное фото

Работает ПВО.

В Подмосковье вновь прозвучали громкие взрывы на фоне очередной атаки Сил обороны Украины на регион.

Об этом сообщает Telegram-канал «Exilenova+».

Местные жители засняли работу российской ПВО на видео и сразу выложили ролики в соцсети.

По данным источника, вражеская система противовоздушной обороны пыталась сбить в небе воздушные цели, и именно на этом фоне в Подмосковье раздалась серия мощных взрывов.

Российские власти пока никак не прокомментировали новую атаку на регион.

Также до сих пор неизвестно, чем именно ВСУ атаковали Московскую область на этот раз: ракетами или беспилотниками.

Между тем в ночь на 3 октября украинские военные вновь атаковали различные регионы страны-агрессора сотнями дронов.

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