закрыть
12 октября 2026, понедельник, 2:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самые дорогие автомобили Porsche станут еще дороже

  • 12.10.2026, 3:43
Самые дорогие автомобили Porsche станут еще дороже
Фото: Porsche

Компания хочет сделать спорткары и эксклюзивные версии более редкими.

Porsche намерена сделать свои автомобили еще более эксклюзивными и поднять среднюю цену самых дорогих моделей примерно на 20%. Сейчас она составляет около €270 тысяч, а в перспективе должна превысить €330 тысяч, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Немецкий автопроизводитель хочет, чтобы дорогие спорткары, специальные серии и эксклюзивные модели занимали 45% его линейки. При этом компания рассчитывает выйти на безубыточность, продавая менее 200 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, в 2025 году Porsche поставила клиентам почти 279,5 тысячи машин.

Фото: Porsche

В планах — новые специальные версии 911 и гиперкар с центральным расположением двигателя. Также компания готовит бензиновый кроссовер на замену первому Macan. Новые поколения Boxster и Cayman, напротив, выйдут только с электрическими силовыми установками: версии с двигателями внутреннего сгорания отложили.

Одновременно Porsche собирается резко сократить расходы. Компания договорилась с профсоюзами об упразднении 9 тысяч рабочих мест к 2035 году. Затраты на разработку и количество вариантов моделей планируется сократить на 20%, а расходы на материалы — на 10%.

Стратегию компании можно описать формулой «меньше значит больше», — пишет Motor1. Porsche рассчитывает зарабатывать на более дорогих и редких автомобилях, а не на росте продаж.

Компании предстоит убедить состоятельных покупателей, что ее машины действительно стоят таких денег. Особенно непросто это будет в Китае, где Porsche сталкивается с конкуренцией местных производителей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук