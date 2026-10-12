Самые дорогие автомобили Porsche станут еще дороже 12.10.2026, 3:43

Фото: Porsche

Компания хочет сделать спорткары и эксклюзивные версии более редкими.

Porsche намерена сделать свои автомобили еще более эксклюзивными и поднять среднюю цену самых дорогих моделей примерно на 20%. Сейчас она составляет около €270 тысяч, а в перспективе должна превысить €330 тысяч, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Немецкий автопроизводитель хочет, чтобы дорогие спорткары, специальные серии и эксклюзивные модели занимали 45% его линейки. При этом компания рассчитывает выйти на безубыточность, продавая менее 200 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, в 2025 году Porsche поставила клиентам почти 279,5 тысячи машин.

Фото: Porsche

В планах — новые специальные версии 911 и гиперкар с центральным расположением двигателя. Также компания готовит бензиновый кроссовер на замену первому Macan. Новые поколения Boxster и Cayman, напротив, выйдут только с электрическими силовыми установками: версии с двигателями внутреннего сгорания отложили.

Одновременно Porsche собирается резко сократить расходы. Компания договорилась с профсоюзами об упразднении 9 тысяч рабочих мест к 2035 году. Затраты на разработку и количество вариантов моделей планируется сократить на 20%, а расходы на материалы — на 10%.

Стратегию компании можно описать формулой «меньше значит больше», — пишет Motor1. Porsche рассчитывает зарабатывать на более дорогих и редких автомобилях, а не на росте продаж.

Компании предстоит убедить состоятельных покупателей, что ее машины действительно стоят таких денег. Особенно непросто это будет в Китае, где Porsche сталкивается с конкуренцией местных производителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com