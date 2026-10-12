закрыть
12 октября 2026, понедельник, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В НАТО назвали рекордные потери России

14
  • 12.10.2026, 7:30
  • 11,600
В НАТО назвали рекордные потери России

Цифра шокирует.

Потери России в войне против Украины в сентябре достигли более 50 тысяч человек, из которых 28 тысяч – погибшие, и это значительно превышает потери Вооруженных сил Украины. Об этом, ссылаясь на военного представителя НАТО, сообщает Bloomberg.

Российские военные пытаются продвинуться вперед на территории Украины, отправляя солдат в «зоны смерти», где применяются дроны, наземные мины, артиллерийский огонь и другие средства обороны и противодействия атакам, пишет СМИ.

Источник издания на условиях анонимности сообщил, что за тот же период Силы обороны Украины понесли потери, составляющие около 5 тысяч человек.

Напомним, Россия понесла рекордные потери в сентябре – 46 230 человек. По сравнению с первым месяцем года – январём (31 710 человек), потери противника в сентябре увеличились на 14 520 человек, что составляет рост на 45,8%.

С начала большой войны безвозвратные потери армии России примерно в 14 раз выше, чем у Сил обороны Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире телеканала Fox News.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин