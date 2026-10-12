В НАТО назвали рекордные потери России 14 12.10.2026, 7:30

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Цифра шокирует.

Потери России в войне против Украины в сентябре достигли более 50 тысяч человек, из которых 28 тысяч – погибшие, и это значительно превышает потери Вооруженных сил Украины. Об этом, ссылаясь на военного представителя НАТО, сообщает Bloomberg.

Российские военные пытаются продвинуться вперед на территории Украины, отправляя солдат в «зоны смерти», где применяются дроны, наземные мины, артиллерийский огонь и другие средства обороны и противодействия атакам, пишет СМИ.

Источник издания на условиях анонимности сообщил, что за тот же период Силы обороны Украины понесли потери, составляющие около 5 тысяч человек.

Напомним, Россия понесла рекордные потери в сентябре – 46 230 человек. По сравнению с первым месяцем года – январём (31 710 человек), потери противника в сентябре увеличились на 14 520 человек, что составляет рост на 45,8%.

С начала большой войны безвозвратные потери армии России примерно в 14 раз выше, чем у Сил обороны Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире телеканала Fox News.

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