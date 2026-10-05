Потери России продолжают бить рекорды: Генштаб ВСУ назвал впечатляющие цифры 7 5.10.2026, 13:19

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Более двух тысяч в сутки.

Армия оккупантов за минувшие сутки потеряла в войне против Украины еще 2020 военнослужащих. Обновленные данные о потерях РФ по состоянию на 5 октября опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно информации Генштаба, общие потери России в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 542 720 человек.

За сутки также уничтожены или повреждены 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 47 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 22 наземных робототехнических комплекса, 1855 БПЛА оперативно-тактического уровня, 727 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 5 единиц специальной техники.

Всего, по данным украинского Генштаба, российские войска потеряли 12 393 танка, 25 487 боевых бронированных машин, 50 733 артиллерийские системы, 2182 РСЗО и 1688 средств ПВО.

Кроме того, потери РФ составляют 443 самолета, 356 вертолетов, 5126 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, а также 548 095 БПЛА оперативно-тактического уровня и 157 985 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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