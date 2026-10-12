Пенсионер из Пинска построил во дворе 15-метровый фрегат 6 12.10.2026, 8:44

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На строительство кормабля ушло четыре года.

Житель Пинска Григорий Косько превратил свой двор в необычную достопримечательность. Пенсионер своими руками построил 15-метровый макет боевого фрегата. Теперь посмотреть на корабль приезжают школьники, пишут госСМИ.

На строительство фрегата ушло четыре года. За основу мастер взял корабль «Апостолы Петр и Павел». В результате во дворе появился корабль длиной 15 метров, шириной пять метров и высотой почти в три этажа.

Как обычный двор превратился в корабль

Перед началом работ Григорий получил устное разрешение в горисполкоме. Затем установил каркас и постепенно стал придавать конструкции форму фрегата. В итоге необычное сооружение зарегистрировали как летнюю кухню в виде корабля.

Для оформления мастер использовал шпаклевку, камни, пенопласт и пеноблоки. Идеи и детали находил на картинках в библиотеке.

Первые годы мужчина трудился над кораблем по 12—14 часов в день. Дети помогали устанавливать мачты, а помощь знакомых понадобилась лишь однажды. Основную часть работы пенсионер выполнил самостоятельно.

Внутри фрегата оборудовано несколько зон. Первый этаж оформлен как настоящий трюм: здесь разместились акулы, дельфины, кит, скаты и даже скелеты. Есть на корабле камбуз и каюты. На достигнутом Григорий Косько останавливаться не собирается. Его следующая мечта — построить в Пинске настоящий маяк.

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