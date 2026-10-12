Самолет «Белавиа» час кружил над Тверской областью 1 12.10.2026, 8:57

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Иллюстративное фото: Charter97.org

Борт не мог попасть в Москву.

Направлявшемуся в Москву рейсу «Белавиа» пришлось около часа кружить над территорией России вечером 11 октября. Это, в частности, заметил один из пользователей Threads.

Перелет рейса B2977 из Минска в Москву должен занимать около часа. Однако вечером 11 октября все пошло не по плану: борт взлетел около 20.15, а примерно через 25 минут начал кружить над юго-западом Тверской области, свидетельствуют данные Flightradar. Там самолет сделал восемь кругов, что заняло около часа, и в итоге приземлился в Шереметьево около 23.00. Обратным рейсом этот борт прилетел в Минск с опозданием на два часа.

Белорус, по всей видимости ожидавший вылета из Шереметьево, обратил в Threads внимание на необычный маршрут самолета и спросил у «Белавиа», не стоило ли бы как-то проинформировать, что рейс из Шереметьево задержится. Авиакомпания ему не ответила.

Вечером 11 октября в Шереметьево вводились «временные ограничения в периметре воздушного пространства». В последние дни это происходит из-за украинских атак дронов и воздушных шаров.

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