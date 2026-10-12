NYT: Киев проигнорировал предложение Трампа 5 12.10.2026, 9:09

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Выборы президента — прерогатива украинского народа.

Украина проигнорировала предложение президента США Дональда Трампа избавиться от Владимира Зеленского как президента. Американский лидер раскритиковал Зеленского за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, обвинив их в росте мировых цен на энергоносители. По его словам, Украине нужен «новый президент».

В ответ Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, но только при условии, что Россия перестанет бить по украинской энергетической инфраструктуре, пишет The New York Times.

Вскоре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский «пользуется поддержкой украинского народа, и у народа есть право решать». «Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо делает свою работу», - добавил он.

Ранее Зеленский заявлял, что проведет выборы, если Россия согласится на прекращение огня. В недавнем интервью ABC News он подчеркнул, что для безопасного проведения голосования прекращение огня должно продлиться как минимум 60 дней.

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