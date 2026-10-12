Названы шесть пород собак, обладающих сильнейшей привязанностью к хозяину 2 12.10.2026, 8:24

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Такие животные обладают особой энергетикой поддержки.

Некоторые домашние питомцы обладают удивительным качеством — они готовы всю жизнь сопровождать человека, разделяя с ним любые трудности и радости. Профессиональный кинолог Энни-Мэй Леви выделила шесть пород собак, которые демонстрируют наивысший уровень преданности и надежности, пишет «Курсор».

По словам специалиста, такие животные обладают особой энергетикой поддержки. Они стремятся постоянно находиться рядом с хозяином, превращаясь в самых верных компаньонов.

Немецкая овчарка

Исторически эти псы создавались для тесного взаимодействия с людьми. Они отличаются высоким интеллектом, уверенностью в себе и бесстрашием, оставаясь надежными защитниками в любых обстоятельствах.

Боксер

Энергичные и жизнерадостные питомцы идеально подходят любителям активного отдыха. Помимо игривого нрава, они обладают ярко выраженными защитными инстинктами.

Чихуахуа

Миниатюрные размеры совершенно не мешают этим малышам привязываться к людям всем сердцем. Они стремятся участвовать во всех ежедневных делах владельца, демонстрируя исключительную преданность.

Акита

Породу ценят за неподкупную верность и охранные качества. В кругу семьи эти собаки ласковы и общительны, но к незнакомцам относятся с бдительной настороженностью.

Колли

Уравновешенные и чуткие животные тонко чувствуют эмоциональный фон человека. Их преданность вошла в историю благодаря знаменитому образу экранной Лесси.

Ротвейлер

При условии правильного воспитания и социализации эти мощные собаки становятся спокойными и преданными телохранителями. Их сильный защитный инстинкт требует грамотной дрессировки и твердой руки.

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