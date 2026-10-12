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В Беларуси готовят изменение для беременных

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  • 12.10.2026, 8:20
  • 4,858
В Беларуси готовят изменение для беременных

Его включат в Трудовой кодекс.

В Беларуси планируют дополнить трудовое законодательство нормой, которая позволит беременным работницам законно отпрашиваться с работы для сдачи обязательных анализов и посещения врачей. Об этом в эфире госТВ заявила член так называемой «палатки» Анжелика Курчак.

По ее словам, идея появилась после реальных обращений граждан. Она рассказала, что на встрече с избирателями к ней подошел мужчина с жалобой: руководство его беременной супруги отказывалось отпускать ее в поликлинику в рабочее время.

Курчак отметила, что в действующей редакции Трудового кодекса нет нормы, регулирующей предоставление свободных от работы часов для прохождения плановых медицинских обследований.

«Этот вопрос мы уже предварительно проработали в наших профильных комиссиях. Вопрос я проработала и с Министерством здравоохранения. Надеюсь, что когда к нам придет этот законопроект, я буду инициировать внесение такого дополнения в наш Трудовой кодекс», – отметила так называемый депутат.

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