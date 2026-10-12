Украина «отключила» кремлевских троллей 5 12.10.2026, 8:48

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Мощный удар по путинской пропаганде.

Украина вывела из строя один из инструментов информационной политики и пропаганды Кремля. Трафик российских ботов резко сократился за последние несколько дней на фоне серии украинских атак на дата-центры «Яндекса». Об этом пишет компьютерное интернет-издание Tom’s Hardware со ссылкой на данные Cloudflare.

Согласно статистике Cloudflare, объем трафика ботов из сети «Яндекса» упал до 0,4% от максимального количества HTTP-запросов, зафиксированного за предыдущие две недели. Первое существенное падение показателя зафиксировали 8 октября: тогда трафик сократился примерно до 57%. Это произошло после удара по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области, где размещались два суперкомпьютера. Позднее из строя вывели еще один крупный комплекс компании в Калуге, расположенный примерно в 354 км к западу от Сасова.

Тем временем международная организация NetBlocks, которая занимается мониторингом интернета, сообщила, что сетевой трафик «Яндекс Облака» сократился до 30% от обычного уровня, а «Яндекс ООО» - до 63%. Вероятнее всего, это приводит к замедлению работы интернет-сервисов или полным перебоям в доступе к ним для россиян.

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