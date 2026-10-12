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Зеленский ввел санкции против главы белорусской криптоплатформы

  • 12.10.2026, 9:28
  • 1,146
Зеленский ввел санкции против главы белорусской криптоплатформы
Максим Шабанов

Ограничения действуют 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против белорусской криптоплатформы White Bird и ее руководителя Максима Шабанова.

Ограничения действуют 10 лет. Они предусматривают запрет на оказание электронных услуг, блокировку сайта криптоплатформы и другие меры. В июле этого года White Bird уже была включена в санкционный список Евросоюза.

Воскресным указом Зеленский ввел санкции и против российских компаний, связанных с криптобизнесом.

Ранее они уже попали под ограничения Евросоюза или США, а некоторые - под ограничения обоих субъектов. В частности, речь идет о юрлицах, связанных с сетью А7. Под санкции Украины также попали компании из Кыргызстана, Таиланда и других стран, работающие в сфере криптобизнеса.

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