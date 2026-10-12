Опровергнут популярный миф о картофеле 8 12.10.2026, 9:49

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Этот корнеплод содержит целый ряд витаминов и минералов.

Картофель нередко исключают из рациона из-за высокого содержания углеводов и опасений набрать лишний вес. Однако специалисты по питанию обращают внимание, что сам по себе этот продукт не является причиной ожирения и может оставаться частью сбалансированного меню. Более того, картофель содержит целый ряд витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы организма, пишет «Курсор».

Распространенное представление о вреде картофеля во многом связано не с его составом, а со способами приготовления. Жарка в большом количестве масла, добавление жирных соусов и сыра способны значительно увеличить калорийность готового блюда.

В 100 граммах картофеля содержится приблизительно 80 килокалорий. При этом продукт является источником витаминов С и В6, калия, магния, железа и фолиевой кислоты. В его составе также присутствует клетчатка, необходимая для нормального пищеварения.

Особое значение имеет калий, который участвует в регулировании водно-солевого баланса, работе мышц и поддержании нормального артериального давления. Клетчатка, в свою очередь, способствует нормальной работе кишечника и помогает поддерживать чувство насыщения.

Специалисты отмечают, что полностью отказываться от картофеля из-за содержания крахмала необязательно. Гораздо важнее учитывать размер порции, общую калорийность питания и сочетание продуктов.

Одним из наиболее удачных способов приготовления считается запекание. Оно позволяет получить насыщенный вкус и аппетитную корочку без большого количества дополнительного жира. Альтернативой традиционному картофелю фри может стать приготовление в аэрогриле или мультипечи.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает разнообразить осеннее меню несколькими блюдами на основе картофеля. Среди них запеканка с грибами и сыром, домашние пирожки с картофельной начинкой, а также традиционный житомирский макар из тертого картофеля.

Для полноценного ужина можно приготовить картофельную запеканку с фаршем. Такое блюдо объединяет мясо и гарнир, хотя его итоговая калорийность зависит от количества масла, сыра и используемого соуса.

Любителям традиционной кухни подойдут голубцы с тертым картофелем вместо мясной начинки, вареники на пару или картофель по-улановски с чесноком. Еще один вариант — раздавленный запеченный картофель, который отличается хрустящей поверхностью и мягкой серединой.

При этом даже блюда из одного и того же продукта могут существенно различаться по пищевой ценности. Например, отварной картофель без жирных добавок обычно содержит значительно меньше калорий, чем картофель фри, приготовленный во фритюре.

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