Сеть «Соседи» планирует открыть более 60 новых магазинов 5 12.10.2026, 10:07

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У ритейлера появился новый крупнейший бенефициар из Казахстана.

Крупнейшим бенефициаром сети «Соседи», как обратил внимание портал «Белорусы и рынок», теперь является гражданин Казахстана Антон Сычев. Ритейлер планирует открытие новых магазинов и возвращение к дистрибуции овощей и фруктов.

Согласно информации, размещенной на Едином портале финансового рынка в связи с эмиссией облигаций, в ключевой управляющей структуре сети «Соседи», компании «Либретик», появился новый бенефициар. Это гражданин Казахстана Антон Сычев, которому теперь принадлежит крупнейшая доля в этом бизнесе — 26%.

Таким образом, он присоединился к основателям ритейлера: Олегу Делендику и Ульяне Шидлович (Беларусь), Вадиму Аванесову (Россия), Мариусу Матявичюсу и Алме Яунцемене (Литва).

«Либретик» планирует, начиная с ноября текущего года, привлечь 85 млн рублей через размещение депозитарных облигаций (со сроком погашения в конце 2031 года), чтобы профинансировать свою текущую деятельность. В нее включается «реструктуризация розничной сети «Соседи».

Как говорится в проспекте эмиссии облигаций, на данный момент сеть объединяет 200 точек «Соседи» и 18 «Умный выбор». В магазинах занято чуть более 3 тыс. человек.

Планируется, что до конца 2026 года сеть увеличится на 67 магазинов: на 60 — за счет присоединения объектов аффилированных компаний «Чистые Родники» и «Наваколле» и на 7 — благодаря открытию новых точек.

В течение 2027‑2029 годов владельцы «Либретика» наметили ежегодно открывать, потратив за три года 40 млн рублей собственных средств, по 20 новых магазинов.

Также с октября 2026 года «Либретик» возвращается к направлению, в котором в начале своей работы в Беларуси (в 1990‑е и 2000-е) была одним из лидеров — оптовой продаже фруктов и овощей другим торговым сетям, сетям ресторанов и прочим клиентам. С этой целью будут задействованы 10 складов.

Как посмотрел портал «Белорусы и рынок», по итогам прошлого года выручка «Либретик» достигла 1,1 млрд рублей (в 2024 году было 890 млн) при чистой прибыли 2,1 млн рублей (940 тыс. рублей).

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