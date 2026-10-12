В чем просчитался Путин 6 Дайан Фрэнсис

12.10.2026, 10:18

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Фото: Getty Images

Место российского правителя — или в ГУЛАГе, или в Гааге.

Путин годами «играл» с Украиной и Западом в королевскую игру — шахматы, но играл из рук вон плохо. Его попытка захватить Украину обернулась катастрофой. Он неверно просчитал ситуацию на доске: в 2022 году хотел разыграть гамбит в виде его печально известного блицкрига — в расчете на быстрое падение Киева, но оставил свои фигуры не защищенными и упустил инициативу.

Он недооценил соперника — и ошибся в оценке единства Запада. А затем перешел к жестокой войне на истощение, пожертвовав 1,5 миллионами человек, сжигая по $770 млн в день и растратив $680 млрд с 2022 года ради мизерных территориальных приобретений.

Теперь Путин решил перейти к ковровым бомбардировкам украинских городов, чтобы поставить страну на колени. Это очередной роковой просчет. В шахматах это называют ошибкой с «отравленной пешкой»: когда игрок жадно бросается на наживку и забирает легкую фигуру, но тем самым полностью подрывает собственную позицию и в итоге проигрывает всю партию.

Война против Украины идет сразу на двух шахматных досках. На одной — ракеты, дроны, солдаты и нефтеперерабатывающие заводы. На другой — дипломатическая игра, в которой участвуют Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Европа.

Путин начал наносить удары по украинскому гражданскому населению, энергетической, транспортной и водной инфраструктуре перед наступлением зимы, стремясь спровоцировать гуманитарную катастрофу, последствия которой перекинутся на Европу.

Но его жестокость оборачивается против него самого и вызывает возмущение у американцев и европейцев. Она также показывает абсурдность попыток заключить с Путиным мирную сделку или поверить хоть чему-то из того, что он говорит, включая его тщательно замаскированную попытку «подкупить» Запад, предложив продать российскую нефтяную компанию группе друзей Трампа.

Это кровавые деньги. И к тому же это просто оскорбительно.

В ответ на намеренные убийства мирных граждан Россия должна быть вышвырнута из ООН, а Трамп обязан отменить приглашение Путина на декабрьский саммит G20 и задействовать тот разгромный пакет санкций, который ему недавно передал Конгресс.

К счастью, Киев и украинцы не из тех, кого легко сломить. Взрывы и пожары в дата-центрах дают эффектные кадры для российского телевидения, однако интернет-система Киева, прошедшая суровую проверку войной, слишком децентрализована, чтобы ее можно было легко вывести из строя.

То же самое касается энергоснабжения. С начала войны в 2022 году украинцы научились быстро ремонтировать и заменять практически все, а их моральный дух остается несломленным.

Жизнь в столице не останавливается. Под почти непрерывный гул вражеских дронов проходят концерты, модные показы и семейные праздники.

Моя хорошая подруга-киевлянка рассказывает: «В банках, продуктовых магазинах и повсюду огромные очереди, и на любое дело теперь уходит в 10 раз больше времени. У моей подруги через две недели роды, она занята подготовкой к появлению ребенка, но купить смесь и подгузники стало сложнее. Но она что-нибудь придумает. Если единственный выбор — сдаться России, то я его не сделаю, как, думаю, и никто другой. Мы запасаемся всем необходимым и спускаемся в укрытия. Будет хуже, и все к этому готовятся. Мы все понимаем. Все будет хорошо. Со мной все будет хорошо».

На днях президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с тревожным обращением, которое больше напоминало сигнал SOS, и подтвердил, что этой осенью Путин пойдет на жестокую эскалацию: «Из данных разведки и от людей из окружения Путина нам известно: „теперь никаких правил“. Россиянам не удалось нас оккупировать. Поэтому они перешли к массированным ударам и массовым убийствам. И, конечно, их цель — наши мосты, а также, насколько мы понимаем, дата-центры, интернет, мобильная связь, больницы, детские сады, школы, университеты — вообще все. Они хотят заставить людей бежать из городов, а мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших граждан и наши города».

Тем временем глубокие удары Украины вывели из строя 51% российских нефтеперерабатывающих мощностей, резко сократив денежный поток, необходимый Москве для ведения войны.

И чем больше военных преступлений совершает Путин, тем сильнее ответная реакция. После последней угрозы Кремля в отношении мирного населения Германия немедленно объявила о выделении еще €1 млрд военной помощи, включая дальнобойное оружие, дроны и спутниковые возможности. Кроме того, немецкие и украинские компании углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.

Затем, 4 октября, канцлер Германии Фридрих Мерц даже прилетел в Киев во время бомбардировки, чтобы поддержать Украину. «Я прибыл сегодня в Киев, потому что в ближайшие недели Украине потребуется вся наша поддержка. Если Россию не остановить, рано или поздно ее военная машина обернется против нас. И сегодня я скажу президенту Зеленскому: вы можете и дальше рассчитывать на нашу помощь», — заявил Мерц.

Между тем в США приближаются промежуточные выборы, и сомнительная, мягкотелая и ошибочная симпатия Трампа к Путину рискует обернуться для него политическим крахом. Американское общество не принимает эту линию — ровно так же, как и не поддерживает его военную эскалацию против Ирана.

Рейтинги Трампа упали до исторического минимума на фоне коррупционных обвинений, ухудшения экономической ситуации и войны с Ираном. Россию в США воспринимают как бедствие, а не как потенциального союзника по G20.

Крупный опрос, проведенный на этой неделе Чикагским советом по глобальным вопросам, показал, что 86% американцев возлагают ответственность за конфликт на Путина. Согласно опросу YouGov, 61% американцев считают, что войну начала Россия, и лишь 6% обвиняют Украину. Около 74% американцев считают вторжение Путина неоправданным и поддерживают поставки оружия Украине и жесткие экономические санкции против России.

А в прошлом месяце Конгресс подавляющим большинством голосов одобрил законопроект о санкциях, который Трамп подписал. В ответ Путин пренебрег этой «возможностью давления», начав холокост бомбардировок гражданского населения.

Трамп не может это игнорировать.

Заявление Путина о том, что он будет убивать женщин и детей и разрушать города, стало его собственной «отравленной пешкой» — ходом, который окончательно подрывает и без того сомнительную достоверность его мирных намерений.

Переговоры бессмысленны: нужны новые поставки оружия и санкции. Очевидно, Путин никогда не стремился к миру и все это время водил Трампа за нос. Его угрозы в адрес женщин и детей в Украине — достаточное основание для американского президента задействовать санкционную «кувалду», способную перекрыть денежный поток России и лишить ее возможности продолжать войну.

Трамп также должен снять все ограничения на применение Украиной ракет ATACMS, предоставить ей комплексы Patriot и помочь финансировать украинское оборонное производство. Затем Европе необходимо передать Украине находящиеся под ее контролем $200 млрд замороженных российских активов Центрального банка, чтобы помочь Киеву оплачивать оружие, оборону и восстановление страны.

Нужно во что бы то ни стало победить Путина. Поставить ему шах и мат.

Он не цивилизован — как не цивилизован и его режим. Он никогда не хотел мира и никогда не оставит Украину в покое. Его цель — Европа. Он распространяет войну по всему миру. А когда она закончится, Запад должен будет обеспечить Украину оружием и надежными гарантиями безопасности, подкрепленными присутствием войск.

Путин прячется вместе со своей семьей и приближенными в бункерах, как на закате своей империи прятался Гитлер, и отдает приказ уничтожать невинных — а это уже переходит все границы. Он сам загнал себя в угол и оказался в ситуации «цугцванга» — шахматном положении, при котором любой ход игрока, в том числе бездействие, ухудшает положение — в данном случае военное или экономическое положение страны.

Владимир Путин должен уйти. Ему место либо в ГУЛАГе, либо на скамье подсудимых в Гааге — или он заслуживает еще более сурового наказания. Его беспредел должен прекратиться.

Дайан Фрэнсис, New Voice

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