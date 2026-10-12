Лайма Вайкуле высмеяла имперскость россиян 13 12.10.2026, 17:39

20,760

Лайма Вайкуле

Певица рассказала об отношениях с артистами из РФ.

«Мне так смешно слышать, что Россия принесла нам культуру. Во времена Советского Союза самой западной была культура Эстонии, Латвии и Литвы», — говорит латвийская певица Лайма Вайкуле в эксклюзивном интервью LRT. Она десятилетиями выступала в России и делила сцену с артистами этой страны. После того как Россия начала войну против Украины, Вайкуле, по её словам, увидела, что человек не так уж хорош: «У меня было очень много близких друзей. Сегодня я не могу называть их друзьями. ...... Они сами напали, сами обиделись».

Звезда латвийской эстрады Лайма Вайкуле, живущая в Юрмале, десятилетиями выступала в России. Огромный телевизионный рынок, многочисленная аудитория, концертные туры... Однако после начала полномасштабной войны в Украине певица прекратила все профессиональные связи с Россией.

«Всё изменилось, и самое главное, если не считать денег, — это огромное разочарование в людях. Я не знала, что люди могут быть настолько плохими. Не могла поверить, что можно всё разрушить и ни о чём не сожалеть», — говорит Вайкуле.

Её путь на большую сцену начался в Латвии. Позже песни Раймонда Паулса и советское телевидение сделали её известной далеко за пределами родины. После распада Советского Союза она продолжила концертную деятельность в России, Украине и других странах. В 2018 году певица публично заявила, что не поедет выступать в аннексированный Крым, какой бы гонорар ей ни предлагали.

«Я не понимала этого до самого последнего момента. Возможно, в 2014 году, когда Крым вдруг стал их, я подумала: какой ужас, как несправедливо. Как так можно? Но даже тогда я не верила, что начнётся настоящая война», — говорит певица.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Города, в которых выступала Вайкуле, стали целями Путина.

«В жизни я не могла представить, что вообще может быть война, как она выглядит. Как можно взять и сбросить бомбу на дом, который люди строили, в котором живут люди, собачки, кошечки, дети? Я не могла себе этого представить. Думаю о том, какая огромная ответственность лежит на человеке, который смог это сделать. Если бы он хотя бы на минуту задумался о том, что есть Бог, — ему гореть в аду», — говорит Вайкуле.

«Пусть для начала построит людям туалеты»

Одним из оправданий развязанной Путиным войны стала защита русскоязычных. «Пусть он защищает у себя дома», — говорит Вайкуле.

«Пусть для начала построит людям туалеты, чтобы им не приходилось ходить на улицу. Кого он защищает? Тоже мне защитник. Насколько же наивны люди, если они могут думать, что он защищает русскоязычных.

В первую очередь он уничтожил Харьков — русскоязычный город. Пришёл и убил людей, разрушил их дома, сделал их несчастными. Русскоязычных. Как можно уничтожать то, что веками создавалось руками и душой людей? Как можно убивать это, брать и разрушать? У меня нет слов, даже комментировать это трудно», — говорит певица.

Вайкуле с ужасом наблюдала за поведением бывших коллег по сцене, когда в марте 2022 года, вскоре после начала вторжения в Украину, в Москве состоялся концерт в поддержку войны и Путина.

«Как сегодня можно говорить, что ты вне политики? Так можно говорить, чтобы извлечь для себя выгоду. Да, я тоже хочу быть вне политики, чтобы у меня не болело сердце, чтобы я не злилась, чтобы я закрыла глаза и не видела, как разрушают дома в Украине, как к нам прилетают дроны. Вообще, что они здесь делают? Они до сих пор не понимают, кто на кого напал», — говорит Вайкуле.

Бывшие друзья певицы, с которыми она не раз делила сцену, ездят непосредственно на оккупированные территории Украины. В феврале 2024 года Филипп Киркоров выступил перед ранеными российскими военными в больнице Горловки, а его выступление транслировало на всю Россию государственное телевидение.

«У меня было очень много близких друзей. Сегодня я не могу называть их друзьями, потому что оказалось, что они ими не были. Все отношения с ними прекратились. Не потому, что я велела им больше мне не звонить. Нет, они сами напали, сами обиделись», — говорит певица.

По словам Вайкуле, во всём виноват не только Путин. Насилие и агрессию нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах.

«Я говорю, что война открыла мне глаза и показала, что человек не такой уж хороший. И не нужно всё сваливать на Путина. Помню, как на Белом море убивали детёнышей белых тюленей. Их убивали люди, граждане России, и власти не запрещали этого делать. Это жестокое убийство беззащитных. Где была власть? Просто сами люди ездили туда и защищали этих тюленят», — вспоминает певица.

«Смешно слышать, что Россия принесла нам культуру»

В России Вайкуле до сих пор упрекают в том, что она якобы должна быть благодарна стране. Мол, именно благодаря усилиям Москвы она построила карьеру, получила огромные доходы и приобрела множество поклонников. Якобы латыши, литовцы и эстонцы должны быть благодарны за предоставленное им культурное благополучие.

«Мне так смешно слышать, что Россия принесла нам культуру. Во времена Советского Союза самой западной была культура Эстонии, Латвии и Литвы. Какую культуру они нам принесли? Книги мы и так могли бы прочитать, для этого нам необязательно было находиться в Советском Союзе. Им кажется, что только у них есть люди, способные нести культуру. А мировая культура, немецкая культура? Почему они всё время навязывают нам свою культуру?» — говорит Вайкуле.

Певица до сих пор поддерживает связь с Аллой Пугачёвой, Максимом Галкиным и другими артистами, осудившими войну и уехавшими из России.

«Я всегда говорила: мне неважно, чёрный ты, белый или жёлтый. ...... Мне на самом деле всё равно, русский ты, китаец или кто-то ещё. Если ты хороший человек, я отношусь к тебе хорошо. Этого принципа я придерживаюсь и буду придерживаться, сколько смогу», — говорит Вайкуле.

Сегодня она выступает в разных странах Европы, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Война, которую когда-то невозможно было представить, теперь заставляет задумываться не только о музыке, но и о готовности защищаться. Певица, которую в России слушали миллионы, ранее заявила, что в случае нападения России на страны Балтии сама взяла бы в руки автомат.

«А что мне тогда делать? Ведь я не сдамся. Мне кажется, лучше быть готовым, чем неготовым. Украина тоже думала, что это невозможно. Если бы шесть лет назад кто-нибудь сказал мне, что Россия нападёт на Украину... Если бы речь шла о нас, я, возможно, и поверила бы, но Украина — извините, это же сумасшедший дом. Поэтому мы можем и должны быть готовы», — утверждает Вайкуле.

В первую очередь он уничтожил Харьков — русскоязычный город. Пришёл и убил людей, разрушил их дома, сделал их несчастными. Русскоязычных. Как можно уничтожать то, что веками создавалось руками и душой людей? Как можно убивать это, брать и разрушать? У меня нет слов, даже комментировать это трудно», — говорит певица.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com