Николай Статкевич рассказал о настоящих белорусских офицерах 12.10.2026, 10:44

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Николай Статкевич

35 лет назад состоялся учредительный съезд БЗВ.

Лидер белорусской оппозиции, экс-политзаключенный Николай Статкевич вспоминает в Telegram о легендарной организации Беларускае Згуртаванне Вайскоўцаў (БЗВ), которая стояла у истоков зарождения армии независимой Беларуси:

— Беларускае Згуртаванне Вайскоўцаў (БЗВ) было основано 19-20 августа 1991 года в Минске во время августовского путча 1991 года. А 12-13 октября 1991 года, 35 лет назад, состоялся учредительный съезд общественной организации, который определил цели БЗВ: защита независимости Беларуси, создание белорусской армии и историко-патриотическое воспитание общества.

В съезде приняли участие десятки офицеров-белорусов со всех концов бывшего Советского Союза.

Съезд дал мощный толчок развитию организации. Ячейки БЗВ возникли в гарнизонах по всей территории Беларуси. А проведение 8 сентября 1992 года на площади Независимости в Минске церемонии присяги на верность Беларуси позволило создать хоругви БЗВ из военнослужащих запаса во всех районах столицы.

БЗВ добилось создания белорусской армии, стало инициатором создания Антикризисного комитета всех основных политических сил страны для защиты независимости, организовало написание и публикацию в газетах полуторамиллионным общим тиражом краткого обзора ранее запрещенной военной истории Беларуси «Забытая слава», регулярно проводило массовые празднования дат военных побед наших предков.

25 марта 1993 года, после заявления правительства Кебича о намерении отказаться от национальной валюты и перейти на российский рубль, БЗВ провело на главном проспекте Минска марш в защиту независимости под лозунгом: «Народ, защищай себя сам!»:

— Тысячи мужчин под барабанный бой под руководством активистов БЗВ прошли строем по проспекту имени Франциска Скорины.

Это произвело большое впечатление на правительство, и от введения чужой валюты отказались. Но после этого Верховный Совет принял решение внести изменения в закон «О статусе военнослужащих», согласно которым военнослужащим запрещалось заниматься любой «общественно-политической» деятельностью, что трактовалось властями не только как запрет на участие в работе политических партий, но и в деятельности любых общественных организаций. Даже «общества собаководов», как они говорили.

В итоге офицеров-патриотов поставили перед выбором: воинская служба либо членство в БЗВ. Самое досадное, что эти изменения в закон поддержала фракция БНФ. Мне до сих пор непонятны мотивы, по которым руководство этой партии помогло правительству Кебича расправиться с патриотической организацией офицеров. Неужели из-за банальной ревности к росту популярности общественной организации?

Недаром тогдашний министр обороны Козловский в присутствии офицерского собрания Военной академии радостно кричал мне через весь зал: «БНФ вас предал!» Руководство БЗВ, чтобы избежать увольнений из армии своих соратников, приняло решение о прекращении членства в организации всех кадровых офицеров, кроме председателя организации. В итоге БЗВ осталось без опытного актива и присутствия в армии.

Организация получила мощный удар. А позднее, в начале 1994 года, из-за участия ее членов в охране забастовки рабочих, была лишена юридической регистрации. После чего была зарегистрирована уже под другим названием.

Во время первых президентских выборов активисты БЗВ организовали Общественную контрольную комиссию, которая объединила представителей всех оппозиционных кандидатов и не допустила массовых фальсификаций выборов.

За свою короткую и яркую историю БЗВ сделало очень много для Беларуси и ее независимости. Может, потому, что, в отличие от аналогичных организаций в соседних бывших советских республиках, ее создали и возглавили не обиженные начальством военные, а успешные офицеры, которыми двигала, прежде всего, любовь к нашей стране и желание видеть ее свободной и независимой.

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