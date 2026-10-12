Цены в Беларуси снова пошли вверх 4 12.10.2026, 11:20

3,148

Сильнее всего ускорился рост стоимости непродовольственных товаров.

В сентябре годовая инфляция составила 4,6%. Основной вклад в ускорение роста цен внесли непродовольственные товары, которые стали дорожать быстрее после их исключения из административно регулируемых. Такое мнение высказали эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

В сентябре годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 4,6%, тогда как еще в августе она была 4,5%.

Быстрее стали дорожать непродовольственные товары — например, одежда, обувь и бытовая техника. За год цены на них выросли на 3,7% против 3,2% в августе. Это связано в том числе с тем, что власти исключили почти все товары этой группы из списка регулируемых государством.

Вместе с тем, ускорился рост цен на услуги: за год они в среднем подорожали на 9% против 8,7% месяцем ранее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com