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Цены в Беларуси снова пошли вверх

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  • 12.10.2026, 11:20
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Цены в Беларуси снова пошли вверх

Сильнее всего ускорился рост стоимости непродовольственных товаров.

В сентябре годовая инфляция составила 4,6%. Основной вклад в ускорение роста цен внесли непродовольственные товары, которые стали дорожать быстрее после их исключения из административно регулируемых. Такое мнение высказали эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

В сентябре годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 4,6%, тогда как еще в августе она была 4,5%.

Быстрее стали дорожать непродовольственные товары — например, одежда, обувь и бытовая техника. За год цены на них выросли на 3,7% против 3,2% в августе. Это связано в том числе с тем, что власти исключили почти все товары этой группы из списка регулируемых государством.

Вместе с тем, ускорился рост цен на услуги: за год они в среднем подорожали на 9% против 8,7% месяцем ранее.

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