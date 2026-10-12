В Беларуси меняется погода
- 12.10.2026, 9:30
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Балтийский ветер несет прохладу.
В понедельник, 12 октября, погоду в Беларуси будет определять прохладный неустойчивый воздух с Балтийского моря. По прогнозу Белгидромета, днем температура составит от +10 до +15°С. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер западный и юго-западный, слабый до умеренного. В областных центрах его скорость составит 3-8 м/с.
Погода в областных центрах:
Минск: +12…+14°С. Переменная облачность, без существенных осадков. Вероятность дождя 5-10%.
Брест: +12…+14°С. Возможен небольшой кратковременный дождь. Вероятность осадков 30-40%.
Витебск: +12…+14°С. Переменная облачность, без существенных осадков. Вероятность дождя 5-10%.
Гомель: +12…+14°С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Вероятность осадков 70-80%.
Гродно: +11…+13°С. Переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Вероятность осадков 30-40%.
Могилев: +12…+14°С. Переменная облачность, без существенных осадков. Вероятность дождя 5-10%.