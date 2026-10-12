«Трамп совершает ошибку»: ведущие Fox News поспорили в прямом эфире 14 12.10.2026, 17:30

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Видео с конфликтом американских ведущих стало вирусным.

В эфире утреннего шоу «Fox & Friends» ведущие Брайан Килмид и Рейчел Кампос-Дафф поспорили из-за решения президента США Дональда Трампа закупать российский дизель и его критики президента Украины Владимира Зеленского за продолжение ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора России. Видео 12 октября в Facebook опубликовал украинский журналист Остап Ярыш.

Фрагмент спора стал вирусным в соцсетях, где разговор двух ведущих уже разбирают на цитаты.

Ярыш указал, что Кампос-Дафф - та самая журналистка, которая днями ранее говорила, что Зеленский якобы хочет атаками на российские НПЗ усложнить положение Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс и помочь демократам.

Брайан Килмид - известный в MAGA-мире телеведущий, который последовательно занимает проукраинскую консервативную позицию.

Во время спора Кампос-Дафф поддержала призыв Трампа избрать нового украинского лидера.

Килмид отметил, что Трамп «разозлился», потому что Зеленский заявил: не нужно покупать 5 млн тонн дизельного топлива. Он подчеркнул, что поставки дизеля противоречат принятому закону сенатора Линдси Грэма, который предусматривает санкции за покупку энергоресурсов в России.

«То есть мы наложим тарифы сами на себя? Я вообще не понимаю. Зеленский разочарован, потому что теперь все эти деньги потекут в Россию, которая без какой-либо провокации начала эту войну. Россияне - плохие парни, и Зеленский не отвергал ни одного реалистичного мирного соглашения. Более того, с тех пор как ему сказали, что он потеряет Донбасс, он отвоевал часть Донбасса», - заявил ведущий.

Он также подчеркнул, что не было реалистичного мирного предложения, в котором легитимный президент России Владимир Путин был бы готов участвовать и которое могло бы закончить войну.

Кампос-Дафф продолжила настаивать на своем: Трамп принял решение о покупке российского дизеля якобы потому, что Украина продолжает подрывать нефтеперерабатывающие заводы РФ.

«Президент Трамп сказал: "Не делайте этого". Брайан, ты за Америку или за Украину?» - записала она Килмида в оппоненты.

Тот ответил, что поставки дизеля прекратились из-за того, что Иран начал подрывать нефтяные объекты стран Персидского залива. «А теперь вдруг снова заговорили о России», - добавил он.

Килмид также назвал «феноменальным» то, как Украина благодаря инновационным дронам научилась уничтожать источник питания военной машины РФ.

Кампос-Дафф указала, что из-за войны ежемесячно с каждой стороны гибнут по 30 тысяч молодых мужчин. Она обвинила украинскую армию в том, что та использует «детей [молодых военных] как подопытных кроликов, экспериментируя с технологиями дронов».

«Рейчел, это ответ на атаки. По украинцам запускают ракеты», - напомнил Килмид.

Ведущая также предположила, что Трамп теперь сотрудничает с Россией якобы из-за «высокомерия украинского президента». В ответ Килмид назвал такое сотрудничество самой большой ошибкой администрации Трампа и напомнил, что Россия и Китай поддерживают Иран и хуситов.

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