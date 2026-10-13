Марсоход NASA установил рекорд по дальности передвижения на Марсе 2 13.10.2026, 13:32

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Perseverance превысил изначальное расстояние, которое он мог преодолеть.

Марсоход Perseverance преодолел большее расстояние, чем любой другой аппарат в Солнечной системе, за исключением, разумеется, тех, что находятся на Земле.

В воскресенье, 11 октября, он преодолел расстояние в 42,22 км. Именно столько марсоход проехал по дну кратера Езеро и его окрестностям с момента посадки на Марсе в феврале 2021 года, сообщает NASA.

Perseverance установил рекорд на Марсе: нашел камни, которых нельзя увидеть на Земле

Фото: NASA

Изначально марсоход Perseverance был рассчитан на то, чтобы проехать максимум 20 километров по поверхности Марса, но он уже преодолел более 45 км

Фото: NASA

Марсоход Perseverance совершил посадку в кратере Езеро диаметром примерно 48 км на Марсе 18 февраля 2021 года. В этом кратере миллиарды лет назад находилось озеро из жидкой воды, в которое впадала река. Одна из целей марсохода состоит в том, чтобы найти признаки потенциальной внеземной жизни на Марсе. Также колесный робот размером с небольшой автомобиль собирает ценные данные о Красной планете, которые помогают понять ее историю и эволюцию.

Изначально марсоход Perseverance был рассчитан на то, чтобы проехать максимум 20 километров по поверхности Марса, но он уже преодолел более 45 км. Ученые из NASA работают над тем, чтобы аппарат ссмог проехать как минимум 100 км.

В начале миссии Perseverance перемещался по дну кратера Езеро, созданного ударом крупного астероида

Фото: NASA

Perseverance приземлился на Марсе не сам, а вместе с первым вертолетом, способным летать на другой планете – Ingenuity. Этот летательный аппарат совершил первые в истории полеты на Марсе. Всего их было 72, но в январе 2024 года у вертолета сломался несущий винт, и его миссия была завершена.

Такой вид запечатлел Perseverance 5 октября в 10 утра по марсианскому времени

Фото: NASA

В начале миссии Perseverance перемещался по дну кратера Езеро, созданного ударом крупного астероида. После этого в 2022 году он направился к окраине кратера, где находится остаток дельты высохшей реки. По пути марсоход собирал образцы местных горных пород. Их исследование может показать, что на Марсе когда-то была жизнь. Правда NASA пока отменило миссию по доставке этих образцов на Землю и их будущее остается туманным. Но марсоход постоянно передает данные на Землю, многие из которых указывают на то, что потенциальная внеземная жизнь все же могла существовать на Красной планете миллиарды лет назад.

Сейчас Perseverance покинул пределы кратера Езеро и в его окрестностях изучает горные породы возрастом около 4 миллиардов лет, которых нельзя найти на поверхности Земли. Дело в том, что движение литосферных плит давно переместило эти породы глубоко в недра нашей планеты.

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