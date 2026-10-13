Удары ВСУ по «Яндексу» привели к исчезновению российских ботоферм 22 13.10.2026, 13:24

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Трафик «Яндекса» парализован.

После трёх украинских атак на дата-центры «Яндекса» автоматизированный трафик из сети российского технологического гиганта практически сошёл к нулю.

Издание Tom’s Hardware обратило внимание на данные Cloudflare: объём таких запросов упал до 0,4 % от двухнедельного пика. Новость мгновенно разлетелась по сети с тезисом, что мир отдыхает от российских ботов. Впрочем, данные показывают нечто иное.

Три дата-центра за четыре дня

Первый удар был нанесен 8 октября, целью стал дата-центр в Сасово Рязанской области. Как писал Tom’s Hardware, это одна из пяти основных площадок «Яндекса». Там работают десятки тысяч серверов и два суперкомпьютера на чипах Nvidia A100, на которых компания обучает свои модели искусственного интеллекта.

На следующий день удару подвергся кампус в Калуге, который сам «Яндекс» называет своим крупнейшим. Ответственность за удар по Калуге взяла на себя Fire Point: компания заявила, что его нанесли её дальнобойные дроны FP-1. В ночь на 11 октября дроны поразили третий объект — во Владимире. «Яндекс» полностью остановил все три. Fire Point отреагировала на это в соцсети X.

«Дима, а ты пробовал выключить и снова включить?» — написала компания.

Как отмечает Tom’s Hardware, удары стали ответом на российские атаки на украинские дата-центры. Из-за одной из них в свое время перестали работать несколько популярных пиратских сайтов.

«Трафик российских ботов резко сократился за последние несколько дней», — отметил Tom’s Hardware.

По данным издания, после удара по Сасово показатель упал примерно до 57 % от максимума, а после атаки на Владимир — до 0,4 %. Польский канал TVP World привёл ещё более резкое сравнение: 0,3 % против 88 % неделей ранее.

Что показал Cloudflare

В то же время Tom’s Hardware уточняет, что Cloudflare считает ботами любые автоматизированные скрипты, которые загружают что-либо из сети. Для поисковой системы это прежде всего краулеры, индексирующие сайты. После волны критики издание удалило из заголовка слово «дезинформационный».

Президент Украины Владимир Зеленский связал удары именно с соцсетями. Выступая на Варшавском форуме по безопасности, он сказал, что когда украинские удары достигли дата-центров «Яндекса», «на многих платформах социальных сетей вдруг стало немного легче дышать». Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс на том же форуме призвал союзников просить Киев продолжать наносить удары по дата-центрам рф, чтобы защитить свои выборы.

Таким образом, факт остается фактом. За четыре дня Украина вывела из строя три из пяти ключевых дата-центров главного техгиганта РФ, и это ударило по поиску, облачным сервисам и разработкам в области ИИ «Яндекса». Повлияло ли это на кремлевских троллей — покажет только более длительное наблюдение.

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