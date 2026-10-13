Сырский впервые назвал причину конфликта с Федоровым 6 13.10.2026, 13:40

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Михаил Федоров (слева) и Александр Сырский

Экс-главком ВСУ заявил, что бывший глава Минобороны не учитывал потребности армии.

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о противоречиях с Михаилом Федоровым, возглавлявшим Министерство обороны. По словам экс-главком ВСУ, они возникали на фоне тех потребностей армии, которые были представлены Генеральным штабом. Об этом бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью для «BBC-Украина».

Как утверждает Сырский, конфликта с Михаилом Федоровым как такового не было.

«Были противоречия относительно финансирования потребностей армии и закупок, соответственно, того вооружения и боеприпасов, которые нужны вооруженным силам», - отметил генерал.

По его словам, ведение войны - это сложный процесс, и план закупок составляется после расчета потребностей в основных видах вооружения и изучения всех тенденций того, что эффективно, а что нет.

Он отметил, что Генеральный штаб определяет на основании заявок от войск, что именно нужно армии:

«Так вот, проблема заключалась в том, что как раз министр обороны осуществлял закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и отдавал предпочтение определенным типам этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генеральным штабом».

Таким образом, как пояснил генерал, в результате этого возник значительный дисбаланс между закупками и потребностями, а также поставками войскам. В частности, в первую очередь это касалось наземных роботизированных платформ.

Сырский подчеркивает, что фронт должен обеспечиваться сбалансированно.

«Например, дроны не закупаются на весь год, а закупается все синхронно: то, что необходимо войскам - те же НРК, те же пикапы, те же мотоциклы, квадроциклы, багги, то есть все то, что необходимо на войне, те же БПЛА, соответствующие ударные дроны», - добавил генерал.

Однако, как утверждает Сырский, Федоров допускал перекос:

«То есть он считал, что лучше знает наши потребности, что можно не обращать внимания на наши потребности, и он финансировал, например, дроны на весь год. А закупка, например, тех же НРК или других указанных видов, не проводилась, и возникал дефицит».

В этой связи, как заявил Сырский, суть проблемы и конфликтная ситуация заключались в том, что не учитывались интересы войск.

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