Лукашенко бредит пеллетами 13 13.10.2026, 9:06

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Жалкий спич правителя в Минском районе.

Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район продолжил миротворческий трек, начатый в Туркменистане. Он по-товарищески раздавал советы Макрону по протестам школьников во Франции и велел дружить с соседями — потому что у них с продуктами беда. Но беда, конечно, не с продуктами, пишет planbmedia.io.

А у вас во Франции…

«Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было (в 2020-м году. — уточняет пресс-служба Лукашенко) — политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?”

В каком месте Лукашенко увидел похожесть — не понятно. До выборов во Франции еще полгода. Если что, Макрон в них не участвует, потому что держаться синими пальцами за власть у них не принято.

«Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает, — продолжал Лукашенко. — Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете — двойные стандарты».

На минуточку, протестующие во Франции полностью разгромили или подожгли как минимум 24 школы. В Беларуси из известных фактов серьезной порчи имущества была «попытка поджога дома депутата Гайдукевича». Министерство юстиции Франции сообщило о почти 7 тысячах задержанных в ходе протестов старшеклассников с середины сентября, пишет France 24. 86% из них – несовершеннолетние. 21 человек был заключен в тюрьму. Вступивших в силу приговоров пока нет.

В Беларуси только по делу о попытке поджога обвиняемые получили до 25 лет колонии. Про тысячи посаженных в колонии за лайки, комментарии и участие в мирных акциях протеста можно не вспоминать. А были еще журналисты, профсоюзники, сотрудники НГО, авторы призывов остановить насилие, студенты, социологи…

Но главный посыл Лукашенко: дети — это святое (в отличие от их родителей). Он подчеркнул, что недопустимо таким образом использовать детей в политических целях. «Ну что, ему 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. В марте выборы во Франции. Думаю, что-то успокоится. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственно, конечно, им надо пальцем указывать: ребята, а чего радовались, когда у нас детей этих использовали?» — добавил он. Кто именно радовался и кто использовал, Лукашенко не уточнил.

У соседа беда, а у нас — пеллеты

При этом он был исключительно миролюбив и высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество.

«Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами, — подчеркнул он. — В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся».

Подробнее ни про засуху, ни про дефицит он не рассказал. Польские минус 5 процентов зерновых по сравнению с урожаем 2025 года вряд ли спровоцируют дефицит. В Беларуси самой, похоже, урожай зерновых без рапса — ниже прошлогоднего.

Но, конечно, Лукашенко говорил не про зерновые. Он упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран. «Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве, у всех соседей дрова подорожали. Ну возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не хотят брать — не надо», — развел руками он.

«Завтра мы им не сможем продать. Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает хороший котел — пеллеты в бункер засыпал и автоматически подается. Мы освоим это. Нам самим нужны будут эти дрова и пеллеты, — заверил он.

Так что налетай, торопись. А то пеллет так много, что самим не хватает. Кстати, идея сделать Беларусь великой пеллетной державой появилась у Лукашенко в конце 2010-х годов, когда стало понятно, что с деревообработкой что-то пошло не так. Состояла она в том, чтобы продавать пеллеты в Европу и богатеть. Под этот проект в Беларуси построили 67 пеллетных производств с установленной мощностью почти в 900 тысяч тонн пеллет в год…

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