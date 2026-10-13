Дарья уже разбила пробирку 3 Александр Немец

13.10.2026, 9:53

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А не пора ли уже всерьез вмешаться?

Среди прочих «горячих событий» этих дней совершенно незаметной прошла 7-летняя годовщина некоего важного события. Какого? 16 сентября 2019 года в южной части Новосибирска, в Наукограде Кольцово, в Вирусологическом Институте «Вектор» произошел пожар.

Это событие было отражено в тот же день в десятках сообщений интернета, российских и иностранных. В них, в частности, утверждалось, что «с определенной вероятностью имела место утечка опасных вирусов или даже опасного биологического оружия».

17-18 сентября 2019 года было еще несколько сообщений на тему «Пожар в Векторе». И, насколько я помню, это было всё. «Некто» придушил всю эту информацию и постарался полностью отвлечь внимание от данного серьезного события.

И все бы ничего, да только в октябре-ноябре 2019 года стали поступать тревожные сообщения об «эпидемии внебольничной пневмонии» (такое в РФ выбрали название) в Восточной Сибири, Западной Сибири, на Урале и даже в Поволжье. Были многие тысячи заболевших, наверняка были и летальные случаи (о них не сообщали), в ряде районов были отменены занятия в школах.

Откуда я про это знаю и почему вспоминаю теперь? Потому что, когда в январе 2020 года началась мировая эпидемия Ковида (вначале в Китае, в городе Ухань, а затем по всему Китаю и во многих других странах), я связал перечисленные события воедино, проанализировал их и опубликовал тут несколько статей, детально изучавших эту тему и пытавшихся ответить на вопрос «Какая связь между пожаром в "Векторе", эпидемией "внебольничной пневмонии" от Волги до Байкала и эпидемией Ковида в Китае?»

Среди прочего я сообщил, что осенью 2019 года из Новосибирска в Ухань («исходную точку Ковида») каждый день вылетало 12 пассажирских самолетов. Очень тесная была связь!

В одной из этих статей я осмелился предположить: «Может быть, путинский режим, что называется, "перебросил покойника" (то бишь новую страшную эпидемию) со своего участка на участок соседа, чтобы только самому не отвечать?»

Поищите эти статьи с ключевыми словами «внебольничная пневмония, институт "Вектор", Ковид», найдете.

А вот теперь, вполне возможно, старая история повторяется.

Согласно очень многочисленным сообщениям (выбирайте любое), 25 сентября лаборантка Противочумного Института в городке Шелихово недалеко от Иркутска Дарья Шилова во время работы разбила пробирку с возбудителем чумы, никому об этом не сообщила и ушла домой. Через несколько дней ей стало плохо, и 2 октября она погибла в отделении реанимации местной больницы с подозрением на «острую опасную инфекцию».

Сразу же после этого в Иркутск прилетела группа сотрудников Роспотребнадзора (известного своей «честностью, бескорыстием и независимостью») во главе с главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Приехавшие образовали специальную комиссию, которая «запечатала» Противочумный Институт и провела детальное обследование около 200 сотрудников Института и других лиц, контактировавших с Дарьей Шиловой. В результате выяснилось, что сама лаборантка умерла от «пневмонии неустановленной этиологии», а все ее коллеги ничем не больны (удалось выявить два случая Ковида).

Наконец 9 октября поступило совсем уже интересное сообщение: «Власти Иркутска сообщают, что сотрудница Противочумного института в Иркутске умерла не от чумы, а (внимание!) от внебольничной пневмонии неустановленной причины. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил: эта информация только что получена от Комиссии экспертов Роспотребнадзора».

Вот так. Снова, как и семь лет назад, «внебольничная пневмония неустановленной причины (этиологии)». Это что же, как врали семь лет назад, так и врут сейчас? Похоже на то!

Значительная часть интернет-сообщества отказывается верить выводам комиссии Роскомнадзора - ведь это та еще структура, прекрасно вписанная в путинский режим и верно ему служащая.

И, наконец, последнее сообщение от Юрия Федорова, вроде «вишенки на торте»:

В СССР с 1973 по 1991 год была создана секретная система из десятка крупных НИИ под названием «Биопрепараты», где велись разработка и, в определенных масштабах, производство бактериологического и биологического оружия.

Одним из ведущих НИИ этой системы был (внимание!) Вирусологический Институт «Вектор» в Новосибирске. При Горбачеве работа системы «Биопрепараты» продолжалась, при Ельцине она вроде бы «сжалась», а при Путине постепенно восстановилась и вновь работает на полную мощность. На вопрос Евгения Киселева «велась ли в Иркутском Противочумном Институте разработка био- и вирусологического оружия?» Юрий Федоров ответил: «С 99%-ной вероятностью, да». Он также подчеркнул, что «версия о разбитой пробирке» вызывает большие сомнения; скорее всего, она была создана после смерти лаборантки. А что было на самом деле? Возможно, это станет понятным в ближайшем будущем (если число зараженных каким-то опасным вирусом резко вырастет)».

А сколько было крику в Москве с самого начала полномасштабной войны в феврале 2022 года об «украинских биолабораториях, созданных с помощью Запада»! Старая тактика «Держите вора!».

Подведем предварительные итоги:

Версия «Ковид возник в результате утечки из Института "Вектор"» получает (я так считаю) дополнительное подтверждение.

Следует со всей настороженностью ждать последствий «разбитой пробирки» («Аннушка уже пролила подсолнечное масло»).

Техногенные и «биогенные» катастрофы в РФ происходят все чаще, и в восточных регионах они происходят, пожалуй, чаще, чем в других местах. Пекин присматривается и решает: «А не пора ли уже всерьез вмешаться?».

Слава Украине! Смерть рашистским оккупантам! Гибель путинскому режиму!

Александр Немец, kasparovru.com

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