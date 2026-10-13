закрыть
13 октября 2026, вторник, 23:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков давно переквалифицировался в павиана

1
  • Александр Невзоров
  • 13.10.2026, 10:26
  • 3,974
Песков давно переквалифицировался в павиана
Александр Невзоров

Путинская «вертикаль власти» превращает людей в слякоть.

Нахождение в путинской «вертикали власти» – это само себе «сертификат павиана». Но павиана не простого, а тупого и услужливого сверх меры. Впрочем, и в этом статусе можно пытаться сохранить внешнее сходство с сапиенсом. А можно, как Лавров или Захарова, этим не заморачиваться (Лавров, вероятно, рассчитывает окоченеть и похорониться до всякого «разбора полетов»).

Песков помоложе, но тоже давно переквалифицировался в павиана. Он готов, по щелчку кремлевских пальцев, демонстрировать багровую задницу кому угодно и когда угодно. В дни штурма Кремля Песков рассчитывает быстренько выщипать усы и прикинуться обитателем местного зверинца. Впрочем, скорее всего, Дмитрий Сергеевич будет разоблачен, вытащен из клетки и подвергнется линчеванию.

Поразительно то, насколько эта публика не чувствует, каким будет ее конец. Велика гипнотическая сила фашизма, способного полностью плющить людей и превращать их в слякоть. Спасибо ему, конечно, потому что до дней торжества фашизма в РФ его огромные потенциалы были не до конца изучены. Однако время щедро подбрасывает фактуру. На примере Пескова можно отследить интереснейший процесс превращения человека в анус.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич