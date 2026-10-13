Песков давно переквалифицировался в павиана 1 Александр Невзоров

13.10.2026, 10:26

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Александр Невзоров

Путинская «вертикаль власти» превращает людей в слякоть.

Нахождение в путинской «вертикали власти» – это само себе «сертификат павиана». Но павиана не простого, а тупого и услужливого сверх меры. Впрочем, и в этом статусе можно пытаться сохранить внешнее сходство с сапиенсом. А можно, как Лавров или Захарова, этим не заморачиваться (Лавров, вероятно, рассчитывает окоченеть и похорониться до всякого «разбора полетов»).

Песков помоложе, но тоже давно переквалифицировался в павиана. Он готов, по щелчку кремлевских пальцев, демонстрировать багровую задницу кому угодно и когда угодно. В дни штурма Кремля Песков рассчитывает быстренько выщипать усы и прикинуться обитателем местного зверинца. Впрочем, скорее всего, Дмитрий Сергеевич будет разоблачен, вытащен из клетки и подвергнется линчеванию.

Поразительно то, насколько эта публика не чувствует, каким будет ее конец. Велика гипнотическая сила фашизма, способного полностью плющить людей и превращать их в слякоть. Спасибо ему, конечно, потому что до дней торжества фашизма в РФ его огромные потенциалы были не до конца изучены. Однако время щедро подбрасывает фактуру. На примере Пескова можно отследить интереснейший процесс превращения человека в анус.

Александр Невзоров, Telegram

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