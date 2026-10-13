Румыния хочет побить рекорд с Audi на сжатом воздухе 13.10.2026, 10:56

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фото: itc.ua

Максимальная скорость авто - до 600 км/ч.

Румынская компания Rosmar H намерена превратить необычный автомобиль, работающий на сжатом воздухе, в коммерческий проект и готовится к попытке установить мировой рекорд Гиннесса. Прототип ROSMAR V-04 PROTO был построен на базе Audi A8: вместо традиционной силовой установки в ней используются пневматические цилиндры, которые толкают машину вперёд. Компания также рассматривает возможность выпуска ограниченной серии из 100 гиперкаров.

От эксперимента до гиперкара

Об автомобиле вновь заговорили автомобильные СМИ. 11 октября французское издание Auto Plus опубликовало материал о румынском прототипе, обратив внимание на его необычный принцип движения и амбициозные обещания разработчика.

Днем ранее об автомобиле написал немецкий журнал Auto Bild (перевод — itc.ua).

В ROSMAR V-04 PROTO нет двигателя внутреннего сгорания, электромотора или тяговой батареи. Вместо вращения колёс традиционным приводом автомобиль использует пневматические цилиндры, связанные с задней частью конструкции. Они последовательно выдвигаются, толкая автомобиль вперёд, а затем возвращаются в исходное положение. Из-за этого Audi движется рывками, заметно поднимая и опуская кузов.

Движение на сжатом воздухе

Источником энергии служит сжатый воздух. Rosmar H называет свою технологию Compressed Air Motion и утверждает, что она позволяет передавать усилие без традиционной трансмиссии. Компания также описывает систему S.I.A.R. с вакуумным удержанием колёс, которая, согласно замыслам разработчиков, должна улучшать сцепление на скользких поверхностях. Впрочем, демонстрационные видео показывают прежде всего медленное движение прототипа, а не характеристики полноценного гиперкара. Независимого подтверждения заявленной динамики пока нет.

600 км/ч и разгон за 0,3 секунды

На сайте Rosmar H заявлено о разгоне от 0 до 100 км/ч за 0,3 секунды и максимальной скорости до 600 км/ч. Эти показатели выходят далеко за пределы возможностей обычных дорожных автомобилей. Однако компания не продемонстрировала публично результаты испытаний, которые подтверждали бы такие результаты. Также компания сообщает, что готовит телевизионную попытку установления рекорда. При этом она не называет конкретной даты мероприятия, а независимого подтверждения запланированной попытки пока нет.

Для сравнения: официальный рекорд скорости автомобиля на сжатом воздухе, приведенный в базе Guinness World Records, составляет 129,2 км/ч. Его установил японский проект Dream Car Project, 9 сентября 2011 года. Поэтому возможная попытка Rosmar H привлечь внимание к своему прототипу с помощью рекорда Гиннесса может стать важной проверкой заявленных возможностей.

Когда могут появиться первые 100 автомобилей

В дорожной карте Rosmar H указано, что прототип на базе Audi A8 начали создавать в 2023 году, а в 2024-м приступили к испытаниям специальных пневматических цилиндров, рассчитанных на давление до 360 бар. В настоящее время компания оценивает готовность конструкции на уровне 85 % и сообщает об испытаниях силовой установки и систем безопасности.

Следующим этапом компания называет привлечение инвестиций в 2026–2027 годах для выпуска ограниченной серии из 100 гиперкаров. На 2030 год запланирован коммерческий запуск и лицензирование технологии другим автопроизводителям. Все эти сроки и показатели взяты из «дорожной карты» самого разработчика. Независимого подтверждения готовности к серийному производству нет.

Остаются и фундаментальные технические вопросы. Сжатый воздух имеет значительно более низкую плотность энергии, чем литий-ионные аккумуляторы, а его сжатие, хранение и дальнейшее расширение сопровождаются потерями. Утверждение Rosmar H о возврате части энергии при обратном ходе цилиндров также требует независимой проверки.

Прототип ROSMAR V-04 использует кузов Audi в качестве испытательной платформы

Фото: Rosmar H

Поэтому на данный момент ROSMAR V-04 PROTO — представляет собой необычный эксперимент с альтернативным приводом, а не проверенную альтернативу бензиновым или электрическим автомобилям. Важнейшим следующим шагом для проекта станет не очередное громкое обещание, а открытое испытание, которое подтвердит его реальные характеристики.

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