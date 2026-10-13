Европейская страна снова перестала выдавать визы белорусам 3 13.10.2026, 10:17

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Уже третий раз за год.

Консульский отдел посольства Румынии в Минске снова приостановил выдачу виз белорусам, сообщает телеграм-канал «Визовый крот», ссылаясь на объявление, вывешенное на двери здания дипмиссии. Обещают, что перерыв продлится недолго — до 1 ноября.

Ситуация интересна тем, что это уже третья пауза в работе с визами за 2026 год. Румынское посольство не принимало документы с февраля по апрель, потом вновь приостановило работу — с мая по август. Эти процессы, по данным источников, связаны со сменами консулов.

Румыния вошла в Шенгенскую зону чуть больше двух лет назад, в марте 2024-го. С апреля того же года консульство начало принимать заявления на туристические визы. Новость обрадовала белорусов, однако довольно быстро пошли разговоры, что дипмиссия проявлять щедрость не собирается: слоты на запись появляются редко, требований много, сроки виз маленькие, вероятность отказа неиллюзорная.

К 2026 году ситуация, по словам экспертов, практически не поменялась: даже если вы действительно собрались в Румынию и можете это подтвердить, вряд ли стоит рассчитывать на что-то большее, чем «однократка».

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