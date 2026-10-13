У берегов Болгарии дроны атаковали два судна, одно из них затонуло 2 13.10.2026, 10:40

3,664

Иллюстративное фото: vesselfinder.com

Посла России вызывают «на ковер».

В течение ночи дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы вызовут посла России, сообщает BGNES.

Два торговых судна подверглись атакам в ходе отдельных инцидентов в Чёрном море ночью, согласно информации, представленной на внеочередном заседании Совета по вопросам безопасности.

Мальтийское грузовое судно CHELSEA 3 подверглось атаке тремя воздушными дронами примерно в 18 морских милях к востоку от города Бяла. Они попали в палубу и борт. Все 15 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в Варну. По предварительным данным, пятеро моряков получили медицинскую помощь в связи с легкими ранениями.

Судно CHELSEA 3 ходит под мальтийским флагом, зарегистрировано в Одессе и, согласно предоставленной информации, является собственностью Украины.

Другое судно затонуло примерно в 17 морских милях к востоку от Крапеца. На данный момент сообщается об одном спасённом члене экипажа.

Премьер-министр Румен Радев объявил, что пригласит российского посла Элеонору Митрофанову на беседу и проведёт переговоры с генеральным секретарём НАТО Марком Рюте.

«Совершенно недопустима очередная атака на торговые суда в непосредственной близости от болгарских территориальных вод», – заявил Радев.

Премьер сообщил, что Болгария будет требовать объяснений от российского посла Митрофановой. Он также уточнил, что на данный момент нет категорических доказательств происхождения дронов, которые позволили бы возложить ответственность за атаки на конкретное государство. Но, по его словам, «логика происходящего указывает на то, что результат этих атак выгоден для Российской Федерации».

Радев отметил, что постоянные представители Болгарии в НАТО и Европейском союзе проинформированы об этих инцидентах.

Напомним, 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com