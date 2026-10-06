Дроны потопили одно и подожгли другое судно в Черном море близ побережья Болгарии 6 6.10.2026, 11:35

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Правительство страны созывает экстренное заседание.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев во вторник проведет экстренное совещание после атаки дронов на два коммерческих судна в болгарской исключительной экономической зоне Черного моря. По данным властей, одно судно затонуло, второе загорелось после удара, передает Sofia Globe.

Как сообщил в эфире общественного радио BNR руководитель Морского спасательно-координационного центра Варны Румен Николов, экипаж затонувшего судна числится пропавшим без вести. Все 18 членов экипажа второго корабля были спасены в ходе масштабной операции, однако некоторые моряки получили ранения.

По информации болгарского морского издания Maritime.bg, затонул сухогруз Alfa Watan под флагом Того. Второе судно, Able под флагом Палау, после попадания дрона охватил пожар, вынудивший экипаж покинуть борт. Моряков подобрал болгарский паром Dioscuria, который участвовал в спасательной операции вместе с другими судами, находившимися поблизости.

Обстоятельства нападения и происхождение дронов пока остаются неясными. Болгарские власти начали расследование. По данным местных СМИ, это первый зафиксированный случай атаки на коммерческие суда в исключительной экономической зоне страны-члена НАТО, что подчеркивает растущие риски для гражданского судоходства в Черном море на фоне продолжающейся войны России против Украины.

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