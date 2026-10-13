Билеты на электричку в Беларуси теперь можно оплатить по-новому

Билеты на электричку в Беларуси теперь можно оплатить по-новому6
- 13.10.2026, 10:34
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БЖД запустила оплату через QR-код.
Белорусская железная дорога ввела новый формат оплаты билетов на поезда с ненумерованными местами, сообщает пресс-служба организация.
На станции Минск-Пассажирский билеты на электрички и дизель-поезда можно оплатить через сервис мгновенных платежей «Крок».
Рассчитаться по QR-коду можно в кассовых окнах первого этажа правого крыла столичного вокзала, сообщают в БЖД. Пока оплатить таким образом можно билеты на поезда городских и региональных линий экономкласса.
Кроме того, через «Крок» теперь можно оплатить проживание в гостинице «Экспресс», расположенной недалеко от вокзала по адресу Привокзальная площадь, 3.
Кстати, услуги гостиницы можно оплатить также смартфоном, умными часами и фитнес-браслетами с поддержкой NFC.
Удобная оплата по QR-коду. Билеты на поезда с ненумерованными местами теперь можно оплатить через сервис мгновенных платежей «КРОК» на вокзале станции Минск-Пассажирский - Белорусская железная до...