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Билеты на электричку в Беларуси теперь можно оплатить по-новому

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  • 13.10.2026, 10:34
  • 1,636
Билеты на электричку в Беларуси теперь можно оплатить по-новому

БЖД запустила оплату через QR-код.

Белорусская железная дорога ввела новый формат оплаты билетов на поезда с ненумерованными местами, сообщает пресс-служба организация.

На станции Минск-Пассажирский билеты на электрички и дизель-поезда можно оплатить через сервис мгновенных платежей «Крок».

Рассчитаться по QR-коду можно в кассовых окнах первого этажа правого крыла столичного вокзала, сообщают в БЖД. Пока оплатить таким образом можно билеты на поезда городских и региональных линий экономкласса.

Кроме того, через «Крок» теперь можно оплатить проживание в гостинице «Экспресс», расположенной недалеко от вокзала по адресу Привокзальная площадь, 3.

Кстати, услуги гостиницы можно оплатить также смартфоном, умными часами и фитнес-браслетами с поддержкой NFC.

Удобная оплата по QR-коду. Билеты на поезда с ненумерованными местами теперь можно оплатить через сервис мгновенных платежей «КРОК» на вокзале станции Минск-Пассажирский - Белорусская железная до...

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