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Какая погода ждет белорусов

  • 13.10.2026, 11:20
  • 1,376
Какая погода ждет белорусов

Прогноз на 13-15 октября.

13 октября погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса. Облачно с прояснениями. Днем местами небольшие дожди, сообщает Белгидромет.

В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер западной четверти слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +9..+15°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 октября сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем на севере и западе страны скажется влияние малоактивного фронта, перемещающегося с юга Балтийского моря. Ожидается ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу и северу республики небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман и слабый гололед. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +9..+15°С.

15 октября ночью на большей части республики погодные условия будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся на Украину, днем погоду обусловит область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-западу скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Поэтому ночью ожидается облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью местами, днем в отдельных районах по юго-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер ночью переменных направлений от слабого до умеренного, днем восточной четверти умеренный, по юго-востоку местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, по востоку при прояснениях заморозки 0..-3°С; температура воздуха днем +9..+15°С.

Из-за угрозы ночных заморозков не следует оставлять без укрытия на полях выкопанную сельскохозяйственную продукцию.

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