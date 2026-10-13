В Литве выловили необычный плот с белорусскими сигаретами 13.10.2026, 11:51

2,986

Фото: СОГГ Литвы

Металлическая конструкция в форме снежинки плыла по реке Нярис.

В Вильнюсском районе выловили плот, приплывший из Беларуси с грузом контрабандных сигарет. Об этом 13 октября (сообщила ) Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы, пишет «Позірк».

По данным ведомства, 11 октября пограничники заметили возле деревни Вилькине неизвестный объект, который двигался по реке Нярис (белорусское название — Вілія) вдоль берега.

Когда объект вытащили на берег, выяснилось, что это металлическая конструкция в форме снежинки с шестью лучами. В полостях лучей пограничники нашли 2,4 тыс. пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками, завернутых в полиэтиленовую пленку. Стоимость табачных изделий с учетом налогов в Литве оценивается в 13.248 евро.

По факту «незаконного распоряжения подакцизными товарами» начато досудебное расследование. За такое преступление грозит штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.

«В последнее время пограничники крайне редко сталкиваются с переправкой белорусских сигарет на подобных плотах. В таких случаях грузы сигарет спускают в реку с белорусской стороны, используя самодельные плоты или различные конструкции, к которым прикрепляют GPS-оборудование», — отмечает СОГГ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com