Рейган против Трампа 23 Сэм Уилсон

13.10.2026, 12:34

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Для Белого дома начинаются проблемы.

Дональд Трамп подписал разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом закон о санкциях против России - месяца не прошло. Санкции касались покупателей российских углеводородов. А теперь тот же самый Трамп решил снять запрет на покупку российского дизельного топлива.

Экономический эффект этого решения ничтожен. Но его политические последствия уже становятся серьезной проблемой для Белого дома.

Непонятная сделка

На Капитолийском холме обозначились как минимум три подхода к решению Трампа.

Первый объединяет сторонников жесткой линии в отношении России из обеих партий. Они требуют не только отменить решение президента, но и усилить санкционное давление на Москву.

Второй характерен для представителей традиционного политического истеблишмента, которые опасаются, что ослабление санкционного режима станет первым шагом к более масштабным уступкам Путину. Эта позиция также находит поддержку среди демократов и республиканцев, которые делают более осторожные заявления.

Наконец, третий лагерь составляют сторонники движения MAGA, которые поддерживают сделку Трампа и его стремление договориться с Москвой.

Сама сделка по-прежнему вызывает много вопросов. Прежде всего, секретом остаются ее условия. Публикация Трампа в социальной сети Truth Social стала неожиданностью практически для всех. Из доступной информации неясно, кто именно будет закупать российское дизельное топливо и как будут организованы поставки.

Возможности Конгресса ограничены: законодатели могут запретить государственные закупки или установить санкционные ограничения, но их влияние на отдельные коммерческие сделки значительно меньше. Главный вопрос, который задают многие наблюдатели и политики: а что Трамп получил от Путина взамен столь неоднозначного решения?

Конгрессмены вновь критикуют администрацию за то, что важнейшее решение в сфере национальной безопасности, которое может свидетельствовать об изменении внешнеполитического курса США, принято без участия законодателей. И речь идет не только о возобновлении импорта российского дизельного топлива. Одновременно Трамп ужесточил риторику в отношении Владимира Зеленского и заявил о необходимости смены президента Украины.

Конгресс уже делает шаги, чтобы оспорить решение администрации и восстановить влияние на формирование внешней политики США.

Мир через силу

Противостояние между законодателями и Белым домом, разумеется, приобретает и предвыборное измерение.

В Палате представителей с инициативой выступил республиканец от Пенсильвании Брайан Фитцпатрик, сопредседатель парламентского кокуса по Украине и один из главных сторонников законопроекта Грэма в нижней палате. Он объявил о намерении внести двухпартийный законопроект, который запретит закупки российской нефти и нефтепродуктов. Документ получит название «Закон Рональда Рейгана о мире через силу» - в честь одного из главных внешнеполитических идеологических лозунгов легендарного республиканского президента.

Фитцпатрик также намерен воспользоваться специальной парламентской процедурой, которая позволяет вынести законопроект на голосование в обход руководства Палаты представителей. Для этого необходимо собрать подписи 218 конгрессменов. Подобную тактику Фитцпатрик уже использовал при продвижении самого санкционного законопроекта Грэма. Тогда ему удалось привлечь лишь 155 соавторов, а инициатива об обходе руководства палаты так и не дошла до голосования, а закон был принят по другой процедуре.

Первым о поддержке новой инициативы Фитцпатрика заявил его однопартиец, республиканец от Небраски Дон Бэкон.

В Сенате против решения Трампа выступила представительная двухпартийная группа из семи законодателей: четырех республиканцев и трех демократов. В совместном заявлении они напомнили, что еще в 2022 году Конгресс законодательно запретил импорт российских энергоносителей, чтобы лишить Москву дополнительных доходов для ведения войны против Украины. Решение Трампа противоречит этому закону, а администрация не предоставила Конгрессу предусмотренных законодательством обоснований. Авторы заявления подчеркнули, что США не должны возобновлять закупки российской нефти до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию против Украины и угрозы союзникам по НАТО. Они потребовали от Белого дома немедленно отменить принятое решение.

Среди подписантов заявления особенно выделяется сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, одна из немногих влиятельных республиканцев, которые регулярно выступают с открытой критикой Трампа. Она единственная из авторов письма, кто в этом году борется за переизбрание. Предвыборная гонка в Мэне считается одной из наиболее напряженных в стране.

Предательство Украины

Участие остальных сенаторов в этом заявлении едва ли можно объяснить предвыборными соображениями. Никому из них не предстоит переизбрание в ноябре, а двое, республиканец Том Тиллис и демократ Джин Шахин, вообще завершают работу в Сенате.

Критика Белого дома не ограничивается совместным заявлением. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь отдельно обвинил Трампа в том, что отмена санкций на российское дизельное топливо фактически делает США соучастниками войны Путина против Украины. По его словам, сделка принесет выгоду российской экономике и позволит Москве продолжать военные действия.

В Конгрессе нашлись и сторонники решения Трампа, хотя их публичная поддержка пока не столь заметна, как критика сделки. Республиканка Анна Паулина Луна заявила, что соглашение с Россией принесет экономическую выгоду американцам. Для сторонников президента главным аргументом становится возможность снизить цены на топливо, тогда как противники сделки обращают внимание прежде всего на внешнеполитические последствия.

Республиканское руководство комитетов по международным делам обеих палат Конгресса пока предпочитает хранить молчание. Ни председатель сенатского комитета Джеймс Риш, ни возглавляющий аналогичный комитет Палаты представителей Брайан Маст не выступили с публичными заявлениями по поводу сделки. Совершенно иную позицию заняла сенатор-демократка Шахин, старший представитель оппозиционной партии в сенатском комитете. Совместно с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером и сенатором Элизабет Уоррен она выступила с резким осуждением решения президента. Авторы заявления обвинили Трампа в том, что он пытается исправить последствия войны с Ираном за счет уступок Путину. Вместо заключения подобных соглашений они призвали президента прекратить войну с Ираном и усилить санкционное давление на Россию.

Резко раскритиковал сделку и Грегори Микс, старший представитель демократов в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. В интервью CNN он назвал решение Трампа предательством Украины и европейских союзников. Микс напомнил, что голосовал против недавно принятого закона о санкциях в отношении России. Еще при обсуждении законопроекта он предупреждал, что предоставленные президенту полномочия позволят обойти санкционные ограничения, и нынешнее решение Белого дома подтвердило обоснованность этих опасений.

В администрации Трампа рассматривают даже возможность прекращения поставок вооружений Украине - если Киев продолжит удары по российским нефтяным объектам. Пока неизвестно, приведут ли эти обсуждения к конкретным решениям. Однако дальнейшее изменение американской политики в отношении России и Украины может лишь обострить противостояние между Белым домом и Конгрессом.

Реакция Капитолийского холма явно не ограничится публичной критикой.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

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