Почему с возрастом люди начинают просыпаться раньше

Почему с возрастом люди начинают просыпаться раньше1
- 13.10.2026, 8:46
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Причина ранних пробуждений скрывается не только в биологических часах.
Многие люди замечают, что с возрастом им становится все сложнее спать до позднего утра. Даже если раньше человек мог спокойно проснуться в десять или одиннадцать часов, спустя годы организм нередко начинает самостоятельно пробуждаться на рассвете. Причина заключается не только в привычках, но и в изменениях работы мозга, зрения и внутренних биологических часов.
Как сообщает «Курсор» со ссылкой на специалистов по изучению сна, ранние пробуждения связаны сразу с несколькими физиологическими процессами, которые постепенно меняются по мере старения организма.
Профессор психологии Мичиганского университета Синди Ластиг объясняет, что человеческий мозг с возрастом становится менее чувствительным к сигналам окружающей среды, регулирующим суточные ритмы.
К таким сигналам относятся солнечный свет, время наступления темноты, приемы пищи, физическая активность и общение с другими людьми. Именно они помогают организму определять, когда необходимо бодрствовать, а когда готовиться ко сну.
По словам директора Центра изучения сна и циркадных ритмов Университета Аризоны Сайрама Партасарати, с возрастом нервная система может хуже обрабатывать подобные сигналы. В результате внутренние часы начинают работать несколько иначе.
Это приводит к тому, что человек раньше ощущает усталость вечером, быстрее засыпает и, соответственно, раньше просыпается утром.
Однако изменения в работе мозга являются не единственной причиной.
Существенное влияние на качество сна оказывает состояние зрения. С возрастом глаза могут пропускать меньше света, необходимого для правильной настройки биологических часов.
Особенно заметным этот эффект бывает при катаракте, когда хрусталик глаза постепенно мутнеет. Из-за этого количество света, достигающего сетчатки, уменьшается, а мозг может раньше воспринимать наступление вечернего времени.
Такое изменение влияет на выработку мелатонина — гормона, участвующего в регулировании цикла сна и бодрствования.
Если организм начинает вырабатывать мелатонин раньше привычного времени, сонливость также наступает раньше. Соответственно, утреннее пробуждение смещается на более ранние часы.
Специалисты отмечают, что у некоторых пациентов после операции по удалению катаракты наблюдается улучшение качества сна. Это может быть связано с восстановлением нормального поступления света в глаза.
При этом возрастные изменения не означают, что человек обязательно должен мириться с неудобным режимом.
По словам Партасарати, в некоторых случаях скорректировать время засыпания помогает дополнительное освещение вечером.
Например, прогулка перед закатом или пребывание в хорошо освещенном помещении могут дать организму сигнал, что период бодрствования еще продолжается.
Эксперт предлагает начинать воздействие яркого света примерно за 30–60 минут до захода солнца. В отдельных случаях продолжительность такого воздействия может составлять около двух часов.
Однако подходящий режим зависит от индивидуальных особенностей человека, сезона и продолжительности светового дня. При выраженных нарушениях сна время и интенсивность светового воздействия лучше подбирать со специалистом.
Дополнительно специалисты рекомендуют поддерживать физическую активность, чаще находиться на дневном свету и соблюдать регулярный режим сна.