Китай срочно усиливает контроль на границе с Россией 6 13.10.2026, 10:24

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Фото: AP

В Пекине боятся, что РФ может скрывать информацию о чуме.

Китай ужесточает санитарный контроль на границе с Россией после сообщений о возможном случае легочной чумы в Сибири. В приграничных регионах уже проводятся экстренные совещания и готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

В городе Маньчжоулы власти отметили необходимость усилить эпидемиологический надзор совместно с портовыми и таможенными службами. Речь идет о контроле за людьми, грузами и другими трансграничными перемещениями.

В Хулунбуире, примерно в 200 км от Маньчжоулы, обнародовали отдельное предупреждение для недавно вернувшихся из России людей. Им советуют внимательно следить за возможными симптомами.

При этом китайская сторона признает, что случай в России еще не получил окончательного подтверждения. В то же время из-за специфики учреждения, где произошла смерть, а также природные очаги чумы в регионе местные власти уже обсуждают меры по снижению рисков.

Отметим, в Иркутске умерла 28-летняя сотрудница Иркутского противочумного института. Российские власти официально заявили, что причиной смерти стала пневмония неясного происхождения, а возбудитель чумы у погибшей якобы не обнаружен

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что у нее нет полной картины ситуации вокруг возможного заражения чумой в России.

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