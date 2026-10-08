В ВОЗ намекнули, что Россия скрывает масштабы заражения чумой

В ВОЗ намекнули, что Россия скрывает масштабы заражения чумой3
- 8.10.2026, 9:05
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У организации нет данных для полной оценки ситуации.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что не имеет «полной картины» ситуации с вероятным случаем чумы в России после смерти сотрудницы лаборатории, пишет The Guardian.
«У нас пока нет полной картины этого случая, и мы не можем провести полную оценку рисков… Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией чрезвычайно важен для прояснения противоречивых сообщений и обеспечения точной оценки потенциальных рисков для населения», — отметил генеральный директор ВОЗ.
Гебреисус также заявил, что ВОЗ обратилась к российскому правительству с просьбой дать ответ по поводу сообщений СМИ о втором сотруднике лаборатории с пневмонией неизвестной этиологии. Организация ожидает ответа от Москвы.
Директор ВОЗ по вопросам борьбы с эпидемиями и пандемиями Мария Ван Керкхове отметила, что организация до сих пор не знает, как именно заразилась погибшая сотрудница лаборатории и каким именно вирусным заболеванием. Если легочная чума исключена, «то от чего же она на самом деле умерла», — задается вопросом Керкхове.
Смерть в России из-за возможного заражения чумой — что известно
Ранее стало известно, что в Иркутской области РФ скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, сотрудница противочумного научно-исследовательского института. По данным СМИ, 25 сентября она могла разбить пробирку с возбудителем легочной чумы. 29 сентября женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, а в ночь на 2 октября она умерла.
В лаборатории, где работала Шипилова, и в соседних больницах ввели жесткие карантинные ограничения. Персонал был изолирован в помещениях на три дня. Под медицинское наблюдение также взяли около 200 человек, которые могли контактировать с Шипиловой.
Официально российские власти диагностировали у Шипиловой пневмонию неизвестного происхождения и отрицают, что это была чума.
США пытаются выяснить обстоятельства смерти сотрудницы и причины карантина в сибирских больницах: этим занимаются CDC, Госдепартамент и другие ведомства. 5 октября президент Дональд Трамп назвал ситуацию «большой проблемой для России» и предложил помощь.
Позже Трамп анонсировал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможный случай чумы в Иркутской области.