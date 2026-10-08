Трампа спросили, может ли чума в России быть биологическим оружием9
- 8.10.2026, 8:23
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Президент США провел параллель с Китаем.
Президент США Дональд Трамп предпочел осторожно высказаться о возможной вспышке чумы в России, но признал недостаток информации от российской стороны о произошедшем.
Во время общения с прессой в Белом доме журналисты спросили у американского лидера, может ли предполагаемая вспышка чумы в России быть биологическим оружием, разрабатываемым властями, и провели параллель с происхождением COVID-19 в Ухане.
Трамп в ответ указал на заявления Москвы, которая утверждает, что «ситуация находится под контролем». В то же время президент США согласился с тем, что российская сторона предоставила мало информации о произошедшем.
«Китай тогда говорил немного, и Россия тоже говорит немного. Но они утверждают, что ситуация полностью под контролем», – заявил глава Овального кабинета.
Эти вопросы прозвучали после смерти сотрудницы сибирского научно-исследовательского института по борьбе с чумой. Пока российские официальные лица утверждают, что она умерла от пневмонии неясного происхождения, международные органы здравоохранения продолжают внимательно следить за развитием ситуации.