Чума в русском доме

Чума в русском доме5
- Виталий Гинзбург
- 7.10.2026, 9:21
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Сразу возникли «неудобные» вопросы.
Сообщения о подозрениях и рисках распространения чумы в Иркутской области представлены обществу таким образом, что можно предположить самые худшие опасения на сей счет. Внезапная смерть молодой женщины Дарьи Шипиловой – лаборантки в местном противочумном институте – и последовавшие карантинные меры – налицо. Но реально известно только то, что что-то произошло. Просочились сведения о разбитой ею пробирке с возбудителем и о ее поездке в эндемичный по чуме регион. Но при этом, официальная информация, естественно, как и всё в России, только усиливает беспокойство.
Если верить Д.Пескову, то никакой чумы нет. Проблема в том, что ему нельзя ни в чем доверять. Потому что есть карантин в Шелехово и Иркутске. Есть признаки для беспокойства в роддоме. Есть анализ ситуации в СМИ. Даже «вечно живой» В.Жириновский в связи с чумой вновь реанимирован в памяти.
Я, разумеется, не эпидемиолог и не специалист в области общественного здравоохранения. Но судя по публикациям специалистов, происходящее в Иркутской области в настоящий момент возможно не столь опасно в эпидемиологическом плане и его последствия скорее всего буду локализованы. Но это вовсе не означает отсутствие вопросов. Особенно после пандемии Ковида, унесшей по оценкам ВОЗ более 7 млн. жизней и имеющей по ряду оценок рукотворное происхождение. Ухань, институт вирусологии, эксперименты с вирусами, нарушения протоколов обращения с опасными объектами и неконтролируемые последствия.
С этой точки зрения, разбитая пробирка в специализированном институте в руках у профессионала – это и есть нарушение установленных протоколов. Дело в том, что в нулевые годы в Москве была проведена реконструкция одного профильного научного учреждения, специализирующегося на особо опасных инфекциях. К выполнению работ по инженерной инфраструктуре привлекалась моя компания, и я стал участником всего процесса реконструкции. В этом институте есть подразделения, работающее с особо опасными биологическими объектами. К нему были предъявлены особые требования по герметичности помещений, системе вентиляции. Они были оснащены специальной автоматикой и системами безопасности. Название и адрес учреждения не имеет значения. Вся работа с этими субстанциями, проводилась в специальных лабораторных условиях и в обязательной индивидуальной защите. Для этого использовались противочумные костюмы и были специальные помещения для надевания и снятия этих защитных средств. Кроме всего в нем существует специальная канализация и особый порядок и контроль за обращением биологических отходов.
Это учреждение находится в 5-6 километрах от центра Москвы, весь проект был реализован на очень высоком уровне. Сдача систем прошла неформально и в архивах хранятся все документы. Сами сотрудники института, имевшие отношение к отделу опасных инфекций и соответствующие допуски относились к этому очень серьезно и постоянно напоминали об ответственности и последствиях ошибок или нарушений.
Соответственно, даже у меня сразу же возникли вопросы.
Была ли погибшая лаборантка экипирована соответствующим образом?
Были ли выполнены все требования протоколов по обращению с особо опасными объектами в этом институте, тем более, что покойная имела высшее образование и прекрасно понимала последствия любого нарушения? А разгерметизация, попадание этих структур в открытую среду – это авария и предполагает особый порядок действий.
Насколько такой порядок был соблюден?
А самое главное, был ли иркутский институт, занимающийся чумой, соответствующим образом оборудован и оснащен современным лабораторным оборудованием?
Ремонт упомянутого мною учреждения и его отдела по изучению особо опасных биологических структур сопровождался выделением соответствующего финансирования. И именно в том случае все предусмотренные законодательством процедуры строительства и ввода в эксплуатацию лабораторных, инженерных и систем безопасности были исполнены.
То, что произошло в Иркутском противочумном институте скорее всего свидетельствует о серьезных нарушениях по всем трем направлениям.
Я посмотрел сайт института, и даже мне бросилось в глаза, что в противочумном институте люди работают на очень старом оборудовании и без средств защиты. И в нем на 21-22 октября 2026 г. запланирована XVIII Межгосударственная научно-практическая конференция государств – участников СНГ «Современные проблемы санитарной охраны территории от завоза и распространения чумы и других опасных инфекционных болезней».
Но и этим острота проблемы не ограничивается. Вполне возможно, что институт оснащен далеко не лучшим образом. Возможно, на оснащение этого института не нашлось средств. Понятно, что все средства сегодня направляются совершенно в другом направлении. Но этим проблема не ограничивается.
Надеюсь, все помнят про биолаборатории в Украине, Закавказье и Средней Азии, построенные и оснащенные США для выращивания и подготовки боевых комаров, гусей и прочей живности, предназначенной для проникновения в Россию и распространения в ней нетрадиционных ценностей.
В действительности эти биолаборатории существуют и называются противочумными станциями (которые существовали и при СССР) или институтами, только оснащенными всем необходимым современным оборудованием для изучения и предотвращения распространения опасных инфекций. Поскольку плохо оснащенные старые советские учреждения подобного профиля не только не соответствовали предъявляемым требованиям, но и представляли собой опасность распространения тех инфекций, с которыми они должны бороться, то США предоставили им подобную поддержку.
До войны подобные предложения делались и России, однако реализованы не были. По той же причине, что и отказ в помощи по спасению моряков подлодки Курск. Россия не слишком хотела допускать западных специалистов на подобные объекты.
Но причина здесь до некоторой степени тоже носит эпидемиологический характер. Просто патоген несколько другой – Русская чума. И иные формы протекания этого заболевания. Не септическая, не бубонная, и не легочная. Это особая форма поражения мозга, делающая, пораженных ею людей особо опасными практически во всех сферах.
Степень опасности Русской чумы для Украины и Европы понятна. Но очень важно понимать степень ее опасности и внутри России. Никто не гарантирует, что Русская чума при своем отношении к человеческой жизни не выпустит из пробирки другую опасную инфекцию, причем по такой же причине.
40 лет назад Русская чума породила Чернобыль. Сегодня она вновь угрожает Чернобылями. Которые у них на каждом шагу. Прежде всего – это критически изношенная инфраструктура и ядерное оружие в их руках, которые опасны в силу своего технического состояния.
Все к чему они прикасаются, в конечном итоге порождают разные формы протекания Русской чумы. Которой они жаждут заразить всех, до кого смогут дотянуться. И это будет продолжаться до тех пор, пока Русской чуме не будет сооружен безопасный могильник.
Они опасны своим пофигизмом. Но никто же не может их сдержать.
Виталий Гинзбург kasparovru.com