Юрий Федоров: Трамп хочет понять, что скрывает Кремль о чуме

Юрий Федоров: Трамп хочет понять, что скрывает Кремль о чуме24
- 7.10.2026, 13:15
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Эпидемия в России может вырваться за пределы региона.
Возможная вспышка чумы в России вызвала вопросы в США. Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что Вашингтон готов помочь Москве и «внимательно следит» за происходящим.
Военный эксперт Юрий Федоров в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» объяснил, что за этими словами может стоять не только гуманитарный мотив. Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора.
— Слова Трампа про чуму, пока официально не подтвержденную в России, вызвали резонанс. Его спросили об этом, и он сказал: «Мы им поможем». Что он мог иметь в виду?
— Если говорить о помощи как таковой, то Соединенные Штаты могут направить в зону, где происходят эти события, своих специалистов, медикаменты, соответствующие вакцины, оборудование и так далее.
Пока это рано называть эпидемией, но речь может идти о зоне заражения или потенциального заражения. Это очевидные вещи, которые США способны сделать.
Но, думаю, здесь есть не только гуманитарная составляющая. В позиции Вашингтона и Белого дома есть еще один важный момент. Когда Трамп говорил о возможной помощи, он отметил, что в России эту болезнь не признают чумой. То, что может быть эпидемией или потенциальной эпидемией чумы, там называют пневмонией.
Это вызывает серьезные вопросы у руководства Соединенных Штатов: что там, собственно, происходит? Потому что если это не «нормальная» легочная чума, то это может быть что-то другое. Потенциально — что-то достаточно страшное или, как минимум, неприятное.
Поэтому важно точно знать, какое заболевание имеет место. Направление специалистов и оборудования позволит не только оказать помощь реальным или потенциальным жертвам, но и собрать необходимый биологический материал. Это нужно, чтобы определить патоген, источник заражения, характер заражения и разработать меры противодействия.
Именно поэтому Трамп, по сути, повторил слова госсекретаря и своего помощника по национальной безопасности Рубио о том, что Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим.
Это понятно: любое заболевание непонятного происхождения, а тем более чума, при неблагоприятном развитии событий может вырваться за пределы региона. Последствия в таком случае уже понятны. Думаю, именно это имел в виду американский президент.